Podemos Hablar: Andy Kusnetzoff reveló por qué no vuelve

El conductor dio el motivo de que el ciclo no esté en la pantalla de Telefe.

Cada vez más gente se pregunta por qué “PH, Podemos Hablar” no inició su nueva temporada. Y por eso hoy, en “LAM”, fueron a buscar a Andy Kusnetzoff que contó por qué todavía no volvió al programa a la pantalla de Telefe.

“Yo creo que va a volver en un momento -expresó Andy-, estamos viendo. Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas, pero estamos en eso. ‘PH’ está en mi corazón y siempre está por volver, el tema es cuándo. Yo estoy súper contento con el programa”.

Asimismo, cuando el cronista le preguntó por los motivos del retraso, el conductor explicó: “Estamos en charlas sin apuro porque queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso. Por eso está bueno no apurarnos, es lo que convenimos con el canal, no hay ningún drama”. Por otro lado, Yanina Latorre reveló que le dijeron que “Andy se encaprichó con varias pedidos y el canal no cede”.