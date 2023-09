Plan pampeano “Mi Casa 2”: 85 familias de Pico accedieron a la vivienda propia

General Pico fue el escenario para que en la mañana de este lunes, 85 familias de la ciudad recibieran las llaves de su flamante vivienda correspondientes al Plan Provincial “Mi Casa 2”.

Este Plan continúa como parte de una política habitacional sensible, inclusiva y descentralizada. Se trata de una herramienta más de justicia social del Gobierno provincial, acompañado por los municipios y Nación, que ahora sí incluye a pampeanos y pampeanas. La inversión para esta obra supera los $1500 millones. Además, cada familia recibió una biblioteca del Programa nacional “Libros y Casas”.

Fueron parte del acto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, junto a la intendenta municipal de la ciudad, Fernanda Alonso. También estuvo presente la vicepresidenta 1° de la Legislatura provincial, Alicia Mayoral; el ministro de Educación, Pablo Maccione; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, todos y todas las gerentas del organismo y funcionarios municipales.

De parte del Gobierno provincial, fue el ministro Ariel Rauschenberger el encargado de felicitar a las familias adjudicatarias y transmitir los saludos del gobernador Sergio Ziliotto “quien hizo de la construcción de viviendas uno de los estandartes de su gestión que se suma lo realizado por otros gobiernos justicialistas quienes garantizaron el derecho de acceso a la casa. Eso permitió que la Provincia tenga los mejores indicadores de desarrollo humano, que no fue casualidad; fue producto de la decisión de un Gobierno que pensó en la gente y una sociedad que acompañó”.

Recordó que «cuando el gobierno de (Mauricio) Macri que nos dejó de lado, este plan de viviendas fue generado por el exgobernador Carlos Verna para que más pampeanos y pampeanos accedan a este derecho. Hoy el Gobierno nacional nos incluye y en la gestión de Sergio Ziliotto vamos a llegar a las 4000 soluciones habitacionales para la gente.

En este tiempo en el pareciera que todo se relativiza, no es todo lo mismo. Por eso hoy acá en Pico podemos ver con las operatorias que tenemos en marcha como otras casi 400 familias ya tienen la esperanza de concretar su sueño del techo propio”.

“Hoy más que nunca -continuó Rauschenberger- tenemos que defender estos hechos con el derecho que nos da la democracia, que es el voto. Nosotros acá en La Pampa y con el Gobernador, con Fernanda y con cada intendente queremos seguir cumpliendo sueños, construyendo viviendas y el camino es con inclusión y con una Provincia que forme parte de un proyecto nacional con todos y con todas”.

Por último, valoró la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa “de que aquellos terrenos fiscales sean puestos a disposición de la gente como lotes con servicios para que cada persona que lo necesite pueda construir su casa. Felicitaciones y disfruten de su vivienda construyendo su hogar y sus sueños”.

Mayoral

La vicepresidenta 1° de la Legislatura provincial, Alicia Mayoral, también hizo uso de la palabra. “Aprovecho el momento para decirles que estamos felices. Una vivienda es dignificar. Los imagino anoche cuando cada uno apoyó la cabeza en la almohada y soñó con este momento. Hoy ya no tienen que correr para pagar el alquiler y le pueden decir a sus hijos e hijas que entren a su propia casa”.

Dijo que “a partir de hoy cambia el paisaje de este lugar. Estas calles se llenarán de tránsito, de olor a Pico y los gritos de los niños nos van a invadir. Quiero decirles que es por acá. Esto nos hace recordar también la cantidad de viviendas que nos faltan. Mientras haya una familia sin vivienda vamos a luchar por esto. Les pedimos que nos acompañen porque nosotros también tenemos sueños y los nuestros son cumplir los de ustedes. Los abrazo y los felicito y agradezco a cada una de las autoridades que hacen que se cumpla el derecho de tener una vivienda”.

Alonso

La intendenta Alonso agradeció la presencia de todas las autoridades y envió sus saludos al gobernador Sergio Ziliotto que “hace posible la ejecución de las políticas públicas que siempre son acertadas porque se piensa en la gente. Acceder a la vivienda es un momento sublime que no se compara. En esta vivienda se van a desarrollar y construir su hogar.

De estas 85 viviendas hay gente que ha esperado mucho. Hay hombres titulares de derechos que paternan solos a cargo de sus hijos y madres que maternan solas y esto es posible porque hay un Estado presente que pensó en intervenir favorablemente para garantizar el acceso a la vivienda”.

“No dudemos de esto y recordémoslo. Lo digo habiendo sido una de las beneficiadas como hoy le toca a cada uno de ustedes. Esto es una posibilidad que sin la intervención del Estado no hubiera sido realidad. Hoy tenemos 198 departamentos Procrear y otras 200 viviendas en las que podemos ver el avance de las obras en las tierras compradas en el Gobierno provincial, todo lo cual nos permite seguir con la atención de la demanda habitacional”.

Adelantó que “hoy además vamos a llevar adelante una iniciativa para la comunidad como será pintar, lo cual fue sugerencia de Erica Riboyra, un mural para poder construir comunidad a partir de la participación. Nuestra propuesta es que todos y todas estén invitadas a participar de esta expresión cultural”.

Volvió a agradecer a las autoridades “quienes siempre trabajan pensando en ustedes para que sean después quienes accedan al cumplimiento de estos derechos, Valorémoslo”, culminó.

Adjudicataria

Nancy Pereyra Saavedra dijo sentirse emocionada por “cumplir el sueño luego de años de espera. Estamos más que agradecidos a todos los que posibilitaron tener nuestra casa. Seamos responsables, cuidémosla y cumplamos con las cuotas porque eso va a permitir que en el futuro más familias y nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de acceder al techo propio.