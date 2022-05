Plan “Mi Casa”: ocho familias de Uriburu recibieron sus viviendas

En la mañana de este viernes ocho familias de la localidad de Uriburu recibieron su vivienda construida a través del Plan Provincial «Mi Casa».

Este Plan es financiado en un 100% por el Gobierno provincial y ejecutado desde los municipios que son los encargados de la construcción y adjudicación de las unidades habitacionales.

Hasta la localidad llegaron para acompañar a las personas que recibieron sus casas y al intendente Pascual Fernández, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, y las gerentas del organismo, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca.

Lezcano

El presidente del IPAV comenzó sus palabras recordando la figura del diputado provincial (fallecido ayer) Oscar Zanoli, “hoy es un día caro a nuestros sentimientos y por eso estamos de duelo provincial porque nos ha dejado nuestro compañero Oscar Zanoli y esa es la razón por la que nuestro Gobernador no está acá porque esa era su intención, pero de todos mods les traigo su abrazo fraterno#, indicó

“Las palabras de la adjudicataria Ayelén son emocionantes -continuó- porque le está por llegar el momento de recibir la llave y el valor que eso tiene. Los sueños del intendente Fernández son de esos que se concretan. Hacía muchos años que en Uriburu no había viviendas y este Plan «Mi Casa» vino de la mano de Carlos Verna para paliar aquella decisión del gobierno de Macri de dejar sin viviendas a los pampeanos y las pampeanas”.

Recordó que “ZIliotto dijo que todo lo que tenga que ver con la justicia social sería prioritario y habló de la vivienda como uno de sus ejes de su política ejecutiva. Y por eso dispuso que este Plan sea financiado en un 100% por el presupuesto provincial. Y el Plan «Mi casa» es gestión, es trabajo y es dignidad. Hoy y gracias al compromiso de nuestro Gobernador en todas las localidades de la Provincia hay una entrega, una construcción o un proceso administrativo para comenzar las obras y eso tiene que ver con la fuerte decisión política tomada por él y a la cual se había comprometido en campaña”

“Hoy es un día de dolor pero tenemos que hacer frente” expresó y agregó que “el año que viene hay una elección en donde se pondrán en juego dos modelos de país: uno inclusivo y uno expulsivo y hay que estar atento a lo que se recuperó. Porque una política habitacional no se hace de un día para el otro. Primero hay que tener una ideología, luego tener tierras y después licitar, construir y terminarlas con sus servicios, algo lleva tiempo y eso es lo que recuperamos y debemos tratar de que no se nos vuelva a escapar”.

Finalizó felicitando “a quienes hoy reciben su vivienda y por supuesto el compromiso de nuestro Gobernador de que cuando se termine una vivienda se comience otra”.

Intendente

El intendente Fernández agradeció la presencia de los funcionarios y las funcionarias presentes. “Este sueño de la vivienda se empezó a gestar cuando nos propusimos llegar a la intendencia porque conocíamos la vivienda. Allí nos pusimos a gestionar, junto al Gobernador y al IPAV, para que las viviendas llegaran a la localidad. En el medio pasaron muchas cosas, pero pasó la decisión política de que la plata del Plan Mi Casa se quedara en la localidad. Manos de uriburenses trabajando en lo que serían las viviendas. Todos los oficios trabajaron para construirlas. Una conjunción de manos que hoy se ve realizada”.

“Buscamos un prototipo de vivienda que fuera la mejor posible. Hicimos muchas mejoras. Dentro y fuera. Muros, aberturas, pintura, cordones cuneta, asfalto, árboles y servicios”.

Luego hizo un repaso por la cantidad de casas que se están construyendo en el país y en la Provincia, “a comparación de lo sucedido en el gobierno de Macri. Por eso rescatemos lo que pasa en nuestra Provincia con este Plan ideado por Verna y continuado por Ziliotto”.

Por último, agradeció a su equipo de gestión y “a todos los que trabajaron para cumplir este sueño. La felicidad de ustedes es mi felicidad”.

Adjudicataria

Una de las adjudicatarias, María Ayelén Spaghetti, fue la encargada de dejar sus palabras y mostrar “su emoción por estar cumpliendo este, el sueño de llegar al techo propio”.

Se responsabilizó a cumplir “para que más personas puedan llegar a concretar el anhelo que nosotros logramos hoy”.