Plan «Mi Casa»: Gobierno adjudicó 36 viviendas más para familias de Santa Rosa

Hoy por la mañana se adjudicaron 36 viviendas para personas residentes en Santa Rosa, lo que representa la segunda tanda de las 210 casas que se entregarán en la ciudad capital de la Provincia.

El sorteo se realizó desde la Lotería de San Luis, acompañado por la presencia del gobernador, Sergio Ziliotto, quien siguió la transmisión que realizó en vivo y en directo la Televisión Pública Pampeana, en cuyos estudios de la ciudad capital de La Pampa, estuvieron presentes el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, y el intendente local, Luciano di Nápoli, además de concejales, concejalas, más funcionarios y funcionarias del organismo. En la sede de la Lotería puntana estuvo presente la gerenta de Planificación y Adjudicación, Erica Riboyra, junto al equipo de la Televisión Pública Pampeana a cargo de la transmisión. El sorteo se realizó en cuatro segmentos establecidos por la antigüedad de la inscripción y fue fiscalizada por la escribana Mónica Martín y el escribano Francisco Hotz.

Lezcano

El titular del IPAV, Jorge Lezcano,destacó a la Agencia Provincial de Noticias que » el resultado de todo esto es la confirmación de que el Gobierno provincial, y los municipios están en sintonía no solo con el diagnóstico, sino con la voluntad de aportar solución, a la problemática habitacional, que es una problemática nacional y mundial, y eso no escapa a la provincia de La Pampa. Es nuestra responsabilidad seguir trabajando por indicación del gobernador Ziliotto, que desde un principio, ya en campaña en el año 2019, dijo que esta iba a ser una de sus prioridades, hoy podemos decir que estamos con muchas viviendas en gestión, con entregas, con licitaciones, sistematizando tierras, y sabiendo que siempre van a estar faltando más casas, porque hubo muchos años donde no se hicieron viviendas, y ahora estamos trabajando para recuperarnos de ese tiempo con todo lo que esto conlleva»

Con respecto al sorteo de las viviendas, el titular del IPAV remarcó que «el Tratado del Caldén nos permite trabajar desde la Lotería de San Luis, lo que nos ayuda a aportar una mayor transparencia a la hora de la adjudicación».

Por último señaló que «el programa Mi Casa 2 es financiado por el Gobierno provincial, donde se trabaja en cinco localidades, ya se hicieron 20 viviendas en Eduardo Castex, y se empezaron 10 más que no se hicieron por falta de terrenos, hoy se adjudicaron 36 viviendas en Santa Rosa, la próxima localidad será General Acha, después Toay, y luego será el turno para General Pico. Tanto para el gobernador Sergio Ziliotto como para todo el Gobierno provincial y el IPAV es una verdadera satisfacción comenzar el año 2023 adjudicando viviendas y continuar adelante con una política habitacional que nos permite llevar soluciones a más pampeanos y pampeanas».».

Adjudicaciones

El padrón estuvo integrado por 3.346 familias. La lista de personas adjudicatarias de las 33 viviendas son las siguientes: Alvarez Cynthia Nicaela; Rodriguez Nancy Belen; Olave Claudio Alejandro; Olivan Sofía Patricia; Arosteguichar Mario Alberto; Quiroga Natalia Stefanía; Erviti Gisela Nair; Andino Yamila Yoana, Dominguez Maia Agustina; Arnuz Lorena Paola; Orozco Delia Noemí; Alvarez Jorge Fernando; Becerra Yoana Paola; Carrasco Lucía Soledad; Galván Daiana; Lozana Verónica Renata; Oviedo Jonatan Martín; Kulhawy Bongiovanni María Alejandra Jimena; Rodríguez Erica Paola; Bauman Gatica Sabrina Belén; Arballo Analia Beatriz; Delfino Cynthia Antonella, Becerra Sandra Soledad; Pacheco Lía Fabiana; Fernández María Eugenia; Orozco Karen Denise; Karsalke Florencia Agustina; Sayago vanesa Andrea; Payero Yessica Belen; Yaber Cesia Beatriz; Pino Carla Noemí; y González Iara Sofía; Carrizo Marta Joana.

Además, se adjudicaron según un criterio de evaluación con la Dirección de Discapacidad, y teniendo en cuenta la fecha de inscripción, tres viviendas accesibles. Las adjudicatarias son: Conde Brenda Aldana; Lucero Claudia Marcela y Fernández Griselda Carolina.