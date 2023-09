Plan “Mi Casa 1”: familias de Conhello y Winifreda recibieron sus viviendas

Este jueves, seis familias de Conhello y diez de Winifreda recibieron sus viviendas las cuales fueron construidas por el Plan Provincial “Mi Casa” 1 mediante el cual el Gobierno de la Pampa aporta los fondos y los municipios y comisiones de Fomentos los administran y construyen y adjudican las unidades habitacionales. Cada familia recibió además una biblioteca del Programa “Libros y Casas”.

En ambas localidades estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de oca, quienes acompañaron al intendente Pablo Cervellini y la intendenta Adriana García y a las familias adjudicatarias tanto en Conhelo como en Winifreda.

De parte del Gobierno provincial, Rauschenberger transmitió los saludos del gobernador Sergio Ziliotto y felicitó a las familias adjudicatarias. “Acompañar a cada uno y cada una de ustedes -continuó- en este acto tan sensible es para nosotros una verdadera satisfacción. Todos somos parte de un Estado que el cual está presente y permite vivir estos momentos. Nuestro Gobernador hizo de la política de vivienda uno de los baluartes y una de las banderas de su gestión. Esto también es una continuidad de los 40 años de gobiernos justicialistas en la Provincia que hicieron de la equidad uno de sus valores y que garantizó la igualdad de oportunidades para los y las pampeanas sin importar el lugar donde vivan”.

Manifestó que “esto también es posible gracias a un Estado nacional presente que nos permite avanzar porque estamos atravesando un proceso electoral y es la gente que decide qué proyecto de Provincia y de país quiere. Por eso cuando vayamos a emitir nuestro voto pensemos en cada una de las personas que aún necesita una vivienda y mucho depende lo que pase en proceso si vamos a tener un Gobierno que nos incluya que nos siga permitiendo concretar la política de vivienda o si vamos a quedar librados al mercado, el cual no va a venir a construir viviendas en Conhelo o en Winifreda”.

«Disfruten cada una de sus viviendas y les pedimos por favor que cumplan con el pago de la cuota para que más pampeanos y pampeanas puedan cumplir su sueño”, finalizó Rauschenberger.

Conhello

Pablo Cervellini, intendente de Conhello, agradeció la presencia de los funcionarios “por venir a compartir este acto que es tan reconfortante, ya que este Plan es de suma importancia para la localidad, nos permite otorgarle a una familia una vivienda pero además la construcción genera un movimiento económico importante y da trabajo a nuestra gente. Es la tercera entrega de viviendas y ya empezamos a construir otras seis unidades. Porque como dice nuestro Gobernador: vivienda que se termina, otra que se inicia. Este es el fruto de trabajo entre los distintos estamentos de Gobierno. Espero que cada familia disfrute y vivan en paz en cada uno de sus nuevos hogares”.

Soledad Peralta agradeció en nombre de los y las adjudicatarias “por permitirnos acceder a un techo propio ya que por nuestros propios medios nos sería imposible llegar a tener la casa. Como nuevos adjudicatarios nos comprometemos a cuidar la casa y a apagar la cuota para que más personas puedan vivir este momento tan feliz que hoy nos toca vivir a nosotros.

Winifreda

Adriana García envió sus saludos al Gobernador y el agradecimiento especial “por todo lo que nos ha acompañado. Aquí estamos para poder como estas familias cumplen el sueño del techo propio. Esta es una de las obras que más nos gusta hacer y saben lo que nos cuesta llevarlas adelante. En este momento hay cosas positivas que nos tienen que hacer mirar hacia adelante. Es mejor tener un futuro promisorio. Esta entrega de viviendas nos habla de un Estado presente, que busca soluciones y que no se piensa en la rentabilidad de lo que se está haciendo. Como tampoco se piensa en rentabilidad en salud y como tampoco se piensa en la rentabilidad de una obra como la que vamos a ejecutar de cloacas. Es claro que eso se paga, pero se paga contribuyendo y distribuyendo para que llegue a los que menos tienen. También tenemos el nuevo Colegio Secundario y eso también es inversión en educación y en lo social. No me imagino sin el Estado la construcción de este Colegio en Winifreda. También destaco los distintos programas comunitarios que nos permiten atender a los más vulnerables, ¿Cómo podemos pensar una realidad sin esas cosas?”.

La intendenta recordó que en el gobierno de Macri “nos quedó un Jardín de Infantes sin terminar que lo tuvo que concluir un gobierno peronista. Tampoco ese tipo de gobierno va a pensar en viviendas sociales. Tenemos muchas cosas para mejorar pero creo que darle a unos pocos el manejo de todos no va a funcionar». Por último, “pidió reflexionar, aunque podamos pensar distinto. Pero no por bronca creamos que cualquier cambio es mejor. Gracias a todos y a todas por acompañar este momento, disfruten las casa y cumplan con sus cuotas para ayudar a más familias a vivir y cumplir sus sueños”

María Cecilia Navarro fue la encargada de hablar en nombre de las personas adjudicatarias: “Llegó el gran día. Ese día que esperábamos todos y todas y que hoy vivimos con tanta alegría y emoción. Estos hogares nos significan estabilidad, protección y dignidad y es una gran felicidad poder ver crecer en ellos a nuestros hijos e hijas. Agradezco a la intendenta y al Gobernador por cumplir el compromiso con estas casa y estar siempre para nuestra localidad”.