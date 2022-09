Plan “Mi Casa 1”: cuatro familias de Monte Nievas recibieron sus viviendas

Autoridades provinciales entregaron hoy cuatro viviendas del Plan “Mi Casa 1″ en Monte Nievas. Estuvieron presentes el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano; las gerentas del organismo, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca, la diputada nacional Varinia Marín y el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, junto al intendente, Víctor Germán Wilberger.

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, y remarcó que “este momento de entrega de llaves habla por sí solo porque gratifica y dignifica; pero no debemos olvidar que este Plan Mi Casa surgió en momentos en donde nación había dejado de lado la política de construcción de viviendas sociales. Fue el Gobierno provincial Justicialista el que enfrentó esa situación cuando (el ex gobernador) Carlos Verna propuso esta operatoria. Luego la recuperación del peronismo del Gobierno nacional y el trabajo en conjunto generó que la política habitacional se empiece a recuperar en La Pampa y en todo el país”.

Agregó que “los políticos pasamos, pero la sociedad que sigue construyendo su esperanza necesita de la solidaridad y de la justicia social para que la dignidad a partir del núcleo familiar esté presente en las políticas de Estado. No debemos confundirnos, son los Gobiernos justicialistas los que siempre piensan que con justicia social se entrega esa dignidad”.

También, manifestó que “la vivienda social necesita de un circuito solidario en donde todos tenemos una responsabilidad. El Gobierno provincial en aportar los fondos, el intendente en velar para que se genere el circuito de trabajo y compras en la localidad, y la persona adjudicataria en cumplir con la cuota sabiendo que queda en el pueblo para que otras familias puedan acceder a su casa y de esa manera el círculo empiece a cerrar”.

Lezcano destacó que “con ese recupero y parte de la coparticipación de un impuesto de FONAVI, pudimos crear un programa especial. Otro Mi Casa solo con fondos recuperados en el que se anunciaron 495 viviendas. Entonces, claramente sus aportes vuelven a traducirse en casas. Y eso hay que decirlo porque no tiene que haber lugar a confusiones. Nos importa la solución a los problemas básicos de las familias. Queda felicitarlos y augurarles lo mejor para que formen parte de esta comunidad para que cada vez sea mejor».

Intendente

El jefe comunal de Monte Nievas, Germán Wilberger, agradeció al Gobierno provincial «por su apoyo constante. Hoy es un día festivo por entregar estas viviendas y además por poder anunciarles que empezamos a construir la decimocuarta de este Plan Mi Casa 1 que se inició en momentos en donde los municipios pequeños como el nuestro, no teníamos la posibilidad de hacerlas. Surgió este Plan con una cobertura importante del valor y hoy ello ha alcanzado casi el 90% del costo de cada unidad. Este Gobierno provincial siempre nos apoyó a pesar de no ser del mismo signo político”, afirmó.

Agregó que “estas casas dignas de ser habitadas traen no solo la solución a cada familia para toda la vida, sino que también la responsabilidad de cumplir con la cuota para sumar un granito de arena y que otras familias puedan llegar a alcanzar su techo propio. Felicitaciones y les pido que las disfruten conviviendo en armonía dentro de esta comunidad”.

Adjudicataria

En representación de las personas adjudicatarias, Jennifer Oses agradeció la posibilidad de acceder a la vivienda “es un honor poder disfrutar y grabar en la memoria de nuestros hijos el momento de alegría que sentimos. Con el corazón cargado de emoción agradecemos a los que lo hicieron posible: Gobernador, intendente y funcionarios provinciales. Queda en nosotros comprometernos a cumplir nuestras obligaciones para que esta cadena no se corte. Ese es el legado a las generaciones futuras”, concluyó.