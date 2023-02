Piquetazo Nacional: dónde se realizan los cortes y qué zonas se verán afectadas

La Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por el caos vehicular producto de los cortes anunciados por Unidad Piquetera en reclamo al Gobierno Nacional por el pago de los 160 mil plantes Potenciar Trabajo suspendidos. La medida se replica también en todo el país, y afecta a más de 130 puntos de acceso en las 23 provincias.

A través de un comunicado de prensa, los dirigidos por Eduardo Belliboni detallaron que las protestas tienen lugar desde las 9 de la mañana en el Puente Pueyrredón, donde están presentes los referentes nacionales de las distintas fuerzas de izquierda que componen el espacio.

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, los puntos neurálgicos del corte son:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste – RN 7

Autopista Panamericana

Autopista La Plata-Buenos Aires

En el interior, la afectación también es masiva y comprende:

Córdoba: Capital: Patio Olmos, Puente Centenario; Jesus María y Colonia Caroya, Monte Cristo, Río Tercero, Cruz del eje

Salta: 12 cortes en rutas nacionales

Formosa: 6 cortes en rutas nacionales

Río Negro: Bariloche Centro cívico; Villa Regina; RN 22; Gral Roca

Neuquén: RN 22 – puente Cipolletti, Plottier y movilizaciones en Zapala, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Chañar

Misiones: ruta en Eldorado, San Pedro, San Vicente, 2 de mayo, Obera, Apóstoles y Colonia Delicia

Corrientes: Ruta Nacional 12

Entre Ríos: Ruta Nacional 12

El reclamo surge luego de la suspensión del pago de alrededor de 160 mil beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Desde Unidad Piquetera apunta contra el gobierno de Alberto Fernández por la disminución de ingresos en febrero y la baja del plan en marzo.

«El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupados y precarizados, las jubilaciones mínimas, sino que los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadores no registrados o ‘en negro'», señalaron desde la izquierda.

En la misma línea, reclamaron ante la falta de «trabajo genuino», y cuestionaron la auditoria en los planes sociales que determinó la suspensión de casi 160 mil beneficiarios por no cumplir con las condiciones. Además, criticaron a las organizaciones sociales oficialistas nucleadas en la UTEP tras asegurar que se «adaptaron al ajustazo».

«Las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP, Evita, Somos, CCC y otros se han adaptado a este AJUSTAZO, y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados, mucho menos movilizarse«, postularon.

A su parte, fuentes ministeriales aseguraron que «todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación». «No hay sorpresas», indicaron, al tiempo que aclararon que los titulares que validaron su identidad a través de la aplicación Mi Argentinas, que cumplen con los requisitos del programa, no fueron suspendidos.

«A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia “validación fuera de plazo” que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo», remarcaron.

En la misma línea, las fuentes sostuvieron además que Unidad Piquetera debería acompañar la validación de los beneficiarios que aún no lo efectivizaron. «Si Unidad Piquetera tendría una auténtica preocupación por transparentar los procesos estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas», subrayaron.