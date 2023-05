Pichi Huinca: brindaron charla de bioseguridad y prevención sobre Influenza Aviar.

En la localidad de Pichi Huinca y organizada por la Mesa Provincia de Zoonosis junto con la Granja Piloto de Catriló de la Dirección de Ganadería se llevó adelante una jornada donde se brindó información sobre Bioseguridad y Prevención sobre Influenza Aviar.

La misma fue brindada por Laura Martínez, subdirectora de Producción Animal y Zoonosis, y Valentín Busielo, técnico encargado de la Granja Piloto de Catriló, ambos del Ministerio de la Producción de La Pampa. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias la funcionaria indicó que “la charla está enfocada a pequeños productores y familias que tienen gallinas ponedoras entregadas desde la Granja, y debido a que estamos en emergencia sanitaria por la Influenza Aviar desde la Mesa de Zoonosis se organizó esta jornada con el fin de concientizar y prevenir sobre esta enfermedad. El contenido de la charla consiste en explicar la enfermedad, cómo se contagia y de esta manera saber cómo enfrentarla. También se hizo hincapié en las medidas de bioseguridad, que son iguales para un pequeño productor como para una granja de cría, lo que cambia es la escala. Recordemos que la Influenza Aviar afecta a aves silvestres como a aves de corral, que son quienes hospedan el virus, pero al ser una enfermedad zoonótica, puede llegar a contagiar al ser humano de manera ocasional, no es algo frecuente que suceda”.

Medidas preventivas

“Lo más importante frente a la aparición de mortandad de aves, que puede afectar entre una 50 a un 100% de las aves que tenemos, o síntomas compatibles con la influenza aviar como decaimiento, plumas erizadas, problemas respiratorios, baja postura de huevos, que pueden estar deformes o con cáscara blanda, incoordinación y muerte de las aves, se debe notificar a SENASA, que es el organismo de aplicación y encargado de determinar si el virus está presente o no. Y lo que debemos tener en cuenta cuando se detectó la influenza aviar en nuestras aves es que, aunque veamos algunas aves de aspecto saludable, no significa que no tengan el virus, ya que puedan propagar esta enfermedad, es decir, si en un gallinero tuvimos una mortandad de la mitad de las aves, las restantes pueden ser transmisoras de la gripe aviar. Y que la mayoría de las infecciones por Influenza Aviar en las personas han ocurrido luego de un contacto cercano, prolongado y sin protección, que hacemos cuando entramos a un gallinero sin las medidas de bioseguridad” remarcó Martínez