Pichetto: «No hay que subestimar el poder electoral que aún tiene el kirchnerismo»

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el kirchnerismo todavía tiene poder electoral en clara alerta a Juntos por el Cambio. Además, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner retrocedió en sus chanches electorales cuando pronunció su renunciamiento.

“En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares”, aseguró el ex senador.

Pichetto planteó que “el tema de Cristina Fernández está en revisión» y señaló que «se está hablando de un operativo clamor por parte La Cámpora».

«Para mi, ella retrocedió cuando habló de que renunciaba, que no iba a tener ningún cargo, que la metieran presa», opinó Pichetto,.

El dirigente del peronismo repúblicano consideró que «fue un acto en el que se dejó llevar por lo emocional y el impacto de la sentencia».

«Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores y me parece que ella no los tiene”, argumentó el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Consultado por la criticas del Papa Francisco a la política económica en Argentina, el líder del Peronismo Federal ironizó: «Bienvenido al Papa Francisco al mundo real. También poniéndole distancia al Gobierno, que él sabe que es desastroso y que también arrastra a la Iglesia local, que viene teniendo un gran silencio”.

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Pichetto reflexionó: que «la fórmula con Mauricio Macri tiene una gran potencia», al recordar que «ha tenido el 41% de los votos de la Argentina y hemos seguido estando activos y trabajando todo este tiempo»

Igualmente sostuvo que «no voy a condicionar la decisión de Macri en función de la fórmula”.