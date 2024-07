Picante: qué dijo Lionel Scaloni sobre su suspensión en la Copa América 2024

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Ecuador por los cuartos de final de la competencia.

Mientras la Selección Argentina se prepara de la mejor manera para el duelo de este jueves ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024, su entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa dónde habló sobre la posible presencia de Lionel Messi en el encuentro pero también se refirió a su expulsión por parte de la Conmebol que no le permitió estar presente en la última fecha de la fase de grupos ante Perú.

«A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien», declaró Scaloni, quien estuvo acompañado por Alexis Mac Allister, tras la satisfactoria actuación de Walter Samuel y Pablo Aimar al mando del grupo ante el seleccionado de Jorge Fossati.

La Conmebol había multado al entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 con un partido y un castigo de 15 mil dólares a la AFA como consecuencia de que los jugadores hayan ingresado tarde al campo de juego en el partido contra Chile. El hecho de haber retrasado la reanudación del juego de manera reincidente, ya que también sucedió con Canadá.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el historial ante Ecuador y el gran momento de Argentina

«No creo en las estadísticas, están para romperse. Esperemos de nuestra parte que no. Ecuador es un equipo bien trabajado, tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Es uno de los equipos buenos de la Copa América. Tiene posibilidades reales de poder luchar la Copa América. No hay partidos iguales, por más que hayamos jugado hace poco», destacó.

Por su parte, consultado sobre los candidatos en esta Copa América, el DT opinó: «Es un torneo de altísimo nivel, con selecciones que están muy bien. Cualquiera puede llegar tranquilamente a la final y competir con los mejores del mundo. Ayer se vio un partido de gran nivel en Colombia-Brasil. Uruguay también está haciendo las cosas muy bien, no sorprende. Por lo que se veía, iba a ser así».