El líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico reclamó que los trabajadores estén representados en la Mesa Política del Frente de Todos, ya que advirtió que si no se los convoca, «será un error».

«Hay que ordenar el frente y la estrategia electoral y de ese proceso tiene que participar los trabajadores, ya sean organizados en la CGT y los trabajadores del nuevo conflicto social que expresan las organizaciones sociales», sostuvo el secretario de Economía Social.

En declaraciones radiales, el referente social subrayó que «esos sectores tienen que estar expresados en esa mesa» y remarcó que «si no están, es un error».

Al ser consultado sobre si el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales ligadas al Frente de Todos fueron convocadas, el funcionario nacional respondió: «Todavía no. Esa es la preocupación que expresó la CGT y también expresamos nosotros».

De todos modos, Pérsico reconoció que informalmente le manifestaron que serían sumados a la Mesa Política del Frente de Todos: «Nos dijeron que vamos a participar, pero que en una primera etapa no».

Al analizar la situación del país, el referente social consideró que «se necesita una democracia mucho más expresiva».

«Los días más felices fueron cuando la política tenía una alta representación de expresión, cuando la CGT tenía el 50% de la Cámara de Diputados, el 48% eran compañeras y no había ley de cupo femenino, cuando la política era expresiva, expresaba sectores sociales. Cuando se transformó en sets de televisión, sonrisas, que un señor te dice qué te tenés que poner para decir tal cosa, ahí empezamos a estar mal«, explicó.

Asimismo, Pérsico destacó el próximo lanzamiento de La Patria de los Comunes, un partido político que representará a varias organizaciones sociales y que hará su presentación con un acto el 17 de marzo en el estadio de San Lorenzo.

En ese sentido, indicó que apunta a ser la herramienta electoral de ese grupo de movimientos sociales y se quejó: «La política no entiende y no va a entender el carácter del nuevo conflicto social de la clase trabajadora. No entienden cuando hablamos de economía popular, no entienden cómo vive la mitad de nuestro pueblo».