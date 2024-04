Peligro por lluvias y granizo en el AMBA: alerta del SMN por la inminente llegada de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a modificar sus previsiones del tiempo y anuncia que se vienen lluvias fuertes, con posible caída de granizo en el noreste de la provincia de Buenos Aires.

Se vienen lluvias fuertes, con posible caída de granizo, en la zona del AMBA y otras 30 ciudades del noreste y centro de la provincia de Buenos Aires, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió sendas alertas amarillas. Ya hay lloviznas en algunos sectores de la Provincia.

Lo peor de las tormentas será por la mañana miércoles 3 de abril, alrededor de las 8.00 aunque se esperan lluvias a partir de la madrugada, cerca de las 5.00.

La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense más otras 30 localidades están bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos», indica el organismo oficial.

«Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», agregó el SMN.

Una por una todas las localidades de Buenos Aires bajo alerta

Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto

Baradero – Ramallo – San Nicolás – San Pedro

Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco – Zárate

General Las Heras – General Rodriguez – Luján – Marcos Paz – Mercedes – San Andrés de Giles – Suipacha

Brandsen – Cañuelas – Oeste de Magdalena – San Vicente

General San Martín – Hurlingham – Ituzaingó – Jose C. Paz – Malvinas Argentinas – Moreno – Morón – Pilar – San Miguel – Tres de Febrero

Almirante Brown – Avellaneda – Berazategui – Florencio Varela – Lanús – Lomas de Zamora – Presidente Perón – Quilmes

Escobar – San Fernando – San Isidro – Tigre – Vicente López

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Este de Castelli – Este de Chascomús – Este de Dolores – Este de Lezama – Este de Magdalena – Este de Punta Indio – Este de Tordillo

Berisso – Ensenada – La Plata

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.