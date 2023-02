Patricia Bulrich: «La Pampa desde que volvió la democracia, está en manos de grupos de poder que se van turnando»

“La Pampa es una provincia que tiene mucho potencial pero que desde que volvió la democracia está en manos de grupos de poder que se van turnando, y que –cada vez más- dejan de lado los intereses de la sociedad. Alternancia política, sangre nueva e ideas modernas, como tienen Martín Maquieyra y Josefina Díaz y el PRO en general, van a ser muy importantes para que La Pampa dé ese salto que tiene que dar en la producción, la salud, la educación, igual que cada provincia de nuestro país”, dijo la candidata de Propuesta Republicana, Patricia Bullrich en su visita a La Pampa, antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas (PAS) –no son obligatorias- del próximo 12 de febrero.

Bulrich se mostró acompañada por Martín Ardohain (candidato a intendente de Santa Rosa), Martín Maquieyra (candidato a gobernador de La Pampa), Josefina Díaz (candidata a vicegobernadora), Julieta Viceconte (concejal de Catriló), Bautista Cestac (candidato a vice intendente de Catriló), Javier MacAllister (ex diputado nacional por La Pampa y ex Secretario de Deportes de la Nación), Enrique Juan (presidente PRO La Pampa), Carmen Álvarez Rivero (senadora nacional), Victoria Huala (senadora nacional), Sebastian García de Luca (diputado nacional), María Laura Trapaglia (diputada provincial), Damián Arabia (Secretario de la Presidencia del PRO).

A nivel personal, contó: “Nosotros somos parientes directos de Pedro Luro, que nació en Francia y vino a nuestro país con 17 años, sin terminar la primaria. Él le decía a su hermano, que había quedado en Francia: “Venite a la Argentina, que acá vas a crecer y crecer y crecer”.

Asimismo, anticipó: “Vamos a trabajar con todo. La Argentina necesita modernizarse, salir adelante. Tenemos que mejorar la educación, la seguridad y todas aquellas áreas que son tan importantes para la sociedad”.

Respecto a su precandidatura como presidenta, comentó: “Yo vengo trabajando, quizás fui un cisne negro. Hace un tiempo nadie pensaba que yo podía ser candidata, porque nunca había hablado de la candidatura; no me parece que sea un hecho individual. Uno no es candidato siempre. Las circunstancias históricas, la gestión en Seguridad, el mostrar fortaleza, coraje, creo que me abrieron el camino. De alguna manera irrumpí en un terreno que parecía que ya estaba decidido, y se movió la tierra. Y ahora estamos compitiendo”.

Sobre su visita, Patricia Bullrich dijo: “Venimos a acompañar a los candidatos de nuestro partido, sin que esto sea menospreciar al radicalismo; son los mecanismos democráticos existentes. Estoy convencida de que las PAS tienen que ser con juego limpio, porque al día siguiente tienen que estar todos juntos”.

Para finalizar, fue categórica y dijo: “Voy a ser presidenta. El país necesita coraje y yo lo voy a poner”.

La agenda de este viaje a La Pampa tiene previstas reuniones con vecinos, comerciantes y dirigentes; recorridas por Santa Rosa, Catriló y Toay y una visita a una fábrica de quesos.