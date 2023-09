Patricia Bullrich, sobre la ausencia de Mauricio Macri en su equipo: «No está porque esta es una selección nueva»

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio presentó hoy a los voceros que ocuparán las distintas áreas estratégicas para la presentación de sus propuestas.

Bullrich presentó a su equipo de Gobierno.

Tras quedarse con la interna, la candidata presidencial, Patricia Bullrich, presentó este lunes por la tarde a su equipo de gobierno y aseguró que se trata de «una nueva selección” de Juntos por el Cambio.

“Es una nueva selección con gente nueva. Una nueva generación de Juntos por el Cambio bien intensa, de gente joven que fue legitimada socialmente. Muchos jóvenes que han ganado intendencias en el país van a ser parte de esa selección. Algunos veteranos hay, pero Mauricio Macri no va a estar entre los once titulares”, aseguró.

Y agregó: “Son 50 días. Cada uno siempre autogestionó su campaña y para eso hay que entender los objetivos estratégicos. Así que cada uno trabaja sobre lo que sabe porque es imposible hacer las cosas de manera vertical. Todos son gente que sabe, que cada uno en su territorio, cada uno en su lugar”.

Con respecto a los nombres que podrían acompañarla, Bullrich remarcó que “no es una campaña de nombres. Es una campaña en la que todas las ideas van a ser fuertes. Hemos logrado juntar a todos. Y hemos, en esta semana, apuntado a todos los senadores, a todos los diputados, a todos los gobernadores, a todos los intendentes, a todos los que han trabajado en este aspecto. Bueno, ahora todos van a salir a la cancha”.

Bullrich, sobre Javier Milei y el kirchnerismo

Al ser consultada por las chicanas de Javier Milei, Bullrich aseguró que “no es una confrontación. Nosotros le vamos a poner en frente nuestras ideas. Vamos a debatir ideas. No queremos entrar en su guerra de palabras, en acusaciones” y señaló que no habló con el candidato de La Libertad Avanza con posterioridad a las PASO porque “de golpe pasé de ser una persona respetada a ser un monstruo. Así que las personas que cambian tan rápido de opinión, no me gustan”.

Por otra parte, agregó: “No nos vamos a olvidar del kirchnerismo. El kirchnerismo dice: ‘a mí no me importa lo que pase, si hay elecciones o no hay elecciones, yo al otro día paro’, ayer lo dijo Pablo Moyano. Si gana Milei o gana Bullrich, va al paro. Es muy importante entender que el kirchnerismo se ha metido mucho en las estructuras del Estado, en las estructuras educativas, en las universidades, en todos lados. Entonces, es muy importante trabajar sobre eso y no decir que el kirchnerismo está muerto. El kirchnerismo no está muerto”, sentenció.

“Nosotros vamos a hablar con todo el que quiera cambiar. El que quiera dejar la cosa en marcha no. La vara es quien se anima a cambiar”, señaló.

Asimismo, manifestó que en una primera instancia reforzará la campaña en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, y Mendoza.

“Ahora vamos a sacar un programa corto y posteriormente va a salir un libro mucho más extenso con todas las propuestas. Lo planteamos así para poder dar un orden que es transversal. La idea nuestra es recorrer cada pueblo. Que a cada pueblo de la Argentina llegue a acompañar a cada uno de los candidatos. Y también una tarea que planteamos hoy es la federalización profunda de estos equipos. Estos equipos tienen que tener representantes de las provincias. Por ejemplo, en energía es fundamental que haya gente de Neuquén. En petróleo es fundamental que haya gente de Chubut, de Santa Cruz”, concluyó Bullrich.

Escrito por Sabrina Lubrano

NA