Patricia Bullrich ratificó su compromiso para bajar la edad de imputabilidad

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio encabezó una recorrida de campaña en Escobar y Pilar junto al candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, con quien entabló diálogo con víctimas de hechos de inseguridad.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ratificó que dentro de su plataforma de gobierno se encuentra su compromiso para reducir la edad de imputabilidad de los menores.

«Desde el 2018 tenemos presentado un proyecto, que luego lo presentó (el diputado nacional del PRO) Cristian Ritondo de nuevo, para bajar la edad de imputabilidad. El 10 de diciembre yo voy a llegar al Congreso con proyectos económicos, proyectos penales, proyectos para mejorar la educación y proyectos para desregular y tener una economía más simple, que no todo sea una traba. Entre esos proyectos está la baja de imputabilidad de los menores», precisó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

Al encabezar una recorrida de campaña en Escobar y Pilar junto a candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, Bullrich entabló diálogo con vecinos de esas localidades que fueron víctimas de hechos de inseguridad.

«Los vecinos nos transmiten que se sienten solos, que viven en un país donde todo es un caos, no saben si al salir de sus casas van a poder volver. Tienen paro de transporte y piquetes cada dos por tres, llevan a sus hijos a la escuela y saben que no están aprendiendo lo que necesitan aprender», indicó la ex presidenta del PRO.

Y siguió: «Lo mismo les pasa en salud, entonces sienten que el país es un desorden, que no les da ninguna oportunidad de progreso».

A su turno, Grindetti detalló que en las conversaciones se puso en el centro la preocupación por «la escalada de la violencia» y «el delito que no encuentra límites».

Al respecto, el ex intendente de Lanús denunció que «el gobierno provincial está ausente en todo sentido» en tanto que reclamó «volver a trabajar de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad» ya que «se necesita decisión política y firmeza para controlar el delito».

NA