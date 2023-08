Patricia Bullrich le respondió al Gobierno y pidió la detención de Castells: «No tenemos presidente ni vicepresidenta»

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio se refirió a los saqueos que se registraron en las últimas horas en el país.

Patricia Bullrich respondió a las acusaciones del oficialismo que señalaban que tanto ella como Javier Milei eran responsables de la ola de saqueos que se registraron en distintas localidades del país. Ante esto, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio reclamó la falta de accionar del Gobierno y pidió la detención de Raúl Castells.

“Que se dejen de joder, que gobiernen. No tenemos presidente, no tenemos vicepresidenta, tenemos un ministro que está negociando un nuevo crédito que no le dan y un ministro de Seguridad que siempre se lava las manos. ¿Quién gobierna de acá al 10 de diciembre que asume el próximo gobierno? ¿Vamos a estar todos los días pensando en que pueden hacer un saqueo?”, lanzó Bullrich durante un encuentro en un Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

La candidata consideró que el país está «acéfalo» y reafirmó su postura durante una entrevista radial: “No hay gobierno. ¿Se habla el ministro de Seguridad con el Presidente? ¿Al Presidente le importa algo de lo que puede pasar? ¿La vicepresidenta vuelve de vacaciones? ¿El gobernador se reúne con el ministro y el presidente? ¿O no se hablan? No tenemos gobierno, estamos en la acefalía”, dijo en Radio Rivadavia.

«El kirchnerismo termina en su populismo extremo, generando el mayor nivel de destrucción que es vivir en la selva. No hay ley y donde muchas veces han justificado que no haya ley. Hoy los argentinos se tienen que cuidar solos en sus casas, muertos de miedo, producto de este total y absoluto descontrol, falta de Estado, ninguna autoridad ha dado la cara», lanzó.

“Necesitamos orden, estabilidad, restablecer la autoridad a todo nivel, que el Gobierno no quiera distinguir saqueo del robo, como si el saqueo fuese aceptado socialmente y el robo fuera distinto. Hay que mandar un mensaje absolutamente claro: que no va a haber ninguna posibilidad de que esto suceda”, agregó Bullrich.

En ese sentido, la candidata de Juntos por el Cambio le pidió al gobierno que garantice la seguridad hasta el 10 de diciembre: “Lo único que tienen que hacer es pensar en que no se puede desbordar el país. Estamos en una situación límite, no podemos permitir eso”.

Bullrich también apuntó contra Andrés «el cuervo» Larroque y pidió que se terminen con los discursos de «peronismo o disolución nacional» porque eso «genera la destrucción total de los valores de la convivencia democrática».

Bullrich pidió la detención de Raúl Castells

Patricia Bullrich pidió la detención inmediata del piquetero Raúl Castells, quien se adjudicó los saqueos en la provincia de Buenos Aires y ya fue denunciado penalmente.

“Castells dijo que es él. ¿Lo van a meter preso o no? ¿Qué van a hacer?¿Van a buscar a cada una de las personas que están agitando? ¿Saben quiénes son o no quieren saber?”, lanzó Bullrich.

La exministra de Seguridad también criticó la demora en el armado de un comité de emergencia que Aníbal Fernández anunció ayer: “Hace más de una semana que se sabe esto. ¿El Gobierno no hizo un protocolo de planificación respecto a esto? ¿Por qué no fue anticipadamente a los lugares en donde se juntaban? Dejaron que todo explote y ahora llaman a un comité de emergencia. Acá hay improvisación”.

«No se pudo haber pasado por alto todas las alertas que hubo sobre que iba a haber saqueos», remarcó la candidata de Juntos por el Cambio.