Patricia Bullrich desafió a Cristina Kirchner a que «se anime» a presentar su candidatura: «La estoy esperando»

La precandidata presidencial y titular del PRO afirmó que la ex mandataria generó «mucha división» y «odio».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en su visita a San Miguel, donde fue recibida por el precandidato a gobernador de JxC, Joaquín de la Torre, junto al intendente Jaime Méndez.la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en su visita a San Miguel, donde fue recibida por el precandidato a gobernador de JxC, Joaquín de la Torre, junto al intendente Jaime Méndez.NA

La precandidata presidencial y titular del PRO, Patricia Bullrich, desafío a la vicepresidenta Cristina Kirchner a que «se anime» a competir como candidata en las elecciones presidenciales de este año y afirmó que la ex mandataria generó «mucha división».

«Que se anime. Que se me anime que yo la estoy esperando», resaltó Bullrich en declaraciones radiales al ser consultada acerca de si creía que la vicepresidenta se presentaría como candidata en las elecciones presidenciales.

En ese marco, la dirigente de Juntos por el Cambio arremetió: «Cristina Kirchner es una mujer fuerte, pero ha generado mucho odio, mucha división. Construyó su figura diciendo que ella es el bien y, el que se opone, es el diablo, la antipatria».

Ante una serie de preguntas y respuestas, Bullrich opinó sobre el presidente Alberto Fernández: «Cuesta opinar porque no sabés qué decir, porque como no sabes qué hace cuesta un montón opinar. Te diría que está como en un no lugar, no sabes dónde está».

Además, la dirigente opositora se refirió al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien definió como un «oportunista» y argumentó: «Me parece una persona que siempre está viendo qué ventaja puede sacar».

«No me gusta​. Ahora como ministro de Economía dijo que iba a hacer un montón de cosas y mintió. Le mintió a la sociedad. Dijo que iba a bajar el gasto para que baje la inflación y la inflación sube. La economía hoy está en una zona de desastre», sentenció.

En tanto, Bullrich sorprendió a la hora de definir al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: «Es el kirchnerista que más apoyo tiene porque es el kirchnerista menos corrupto que otros. Vamos a tener que dar una batalla fuerte en la provincia de Buenos Aires».

En otro tramo de la entrevista, la exministra de Seguridad posicionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como su «contrincante» en la interna del PRO.

«Es una persona de gestión, pero me parece que la Argentina, más que gestión necesita carácter, decisión, convicción», subrayó Bullrich, aunque aclaró: «Mi rival a vencer, más allá del nombre, es la idea de la gente de que la Argentina no tiene salida».

