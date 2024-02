Patricia apuntó a Larreta por el fracaso de la ley y acusó de golpistas a Juntos

«¿Quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca?», preguntó la ministra a los diputados de Juntos.

Patricia Bullrich apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y sus ex aliados de Juntos por el Cambio por el fracaso de la Ley Ómnibus y sugirió que lo que buscan es que cambie el gobierno.

La ministra de Seguridad enfureció con el ex jefe de gobierno porteño por unos tuits en los que culpó al gobierno de Javier Milei por no haber buscado «consensos» para que se apruebe la ley. «Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia», fue una de las frases de Larreta.

«Esto que dice Horacio Rodríguez Larreta, esto ya perdió. Es la tercera vez. Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía ‘¿serán cambio o no serán?’. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio», rememoró en La Nación +.

«Y perdió ahora porque a ver ¿qué es el consenso? Uno discute dos meses en el Parlamento. ¿Qué es el consenso? La imposición… ¿Por qué no hubo consenso? ¿Qué es el consenso? Que yo te imponga si el Gobierno dice ‘denme este instrumento’, ¿el consenso es ‘no te lo doy, votá lo que yo te digo’? ¿Cómo se llega al consenso cuando el Gobierno sacó un montón de artículos? Hoy hasta ingenuamente fueron a decir ‘van a ir a votar todos porque ya está todo arreglado’ y de golpe empezaron a perder votos», intentó explicar Bullrich.

«Es mentira que no hay consenso, lo que hay es defensa de intereses distintos», continuó la ministra. «Consenso en poner la pata para que te caigas», ironizó.

Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca?

«A los que fueron de Juntos por el Cambio, que ya estamos hablando post mortem de Juntos por el Cambio, yo les pregunto: tantas veces se impidió el cambio en la Argentina, tantas veces el kirchnerismo pisoteó a las minorías, y ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno», lanzó Patricia contra sus ex aliados.

La ministra dijo que esos sectores se unieron a «su peor enemigo» y sugirió que son golpistas. «Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca? Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo», completó.

No es con súper poderes, es con respeto a nuestras instituciones.

No sigamos demorando las transformaciones profundas que necesita nuestro pais.— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 7, 2024

Fuente:LPO