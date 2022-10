Pascual Fernández: “ El nuevo hospital va a ser la obra emblema de nuestra gestión ”

Así lo expresó el Intendente de Uriburu este viernes luego de la apertura de sobres para licitar la obra del Nuevo Hospital que vendrá a cubrir necesidades de los vecinos de la localidad, de La Gloria y de la zona.

Fue un acierto hacer la Licitación en Uriburu, ya que muchísima gente se acercó al CDU para participar de la ceremonia. Es que como lo dijo Fernández quien luego de dar la bienvenida a las autoridades, dijo: «Realmente es un momento muy importante para todos nosotros. Porque era algo que veníamos buscando desde hace tiempo porque la demanda, así lo requería, por las fallas estructurales del hospital que ya ha cumplido un ciclo, y en esto uno puede tener muchísimas ganas pero no alcanza solo con las ganas, si no hay decisiones políticas que se toman para que se cumplan y se hagan realidades estas cosas.

Yo no tengo ningún tipo de dudas de que esta obra va a ser la obra emblema de nuestra gestión.

Y no estoy hablando por el valor que significa esta obra sino porque tiene que ver con la importancia de la salud en cada uno de nosotros y porque también esto viene a traer la realidad provincial a la local.

Si hay algo que ha identificado la política del peronismo desde que somos gobierno en la provincia de La Pampa es el sistema de salud.

Y justamente en nuestra localidad era un déficit y bueno esto pasa a transformar la realidad provincial a la local.

Por eso digo que se trata de decisiones políticas, y aquí nuestro gobernador Sergio Ziliotto ha tomado la decisión política de que Uriburu tenga un nuevo hospital.

Para esto hace falta articulación entre municipio y provincia.

Muchas veces hemos hablado con Gustavo Vera de esta situación de llegar con parches por diferentes causas al Hospital que tenemos

Luego hablando con Julio Rojo, también para lograr esto y en esto quiero hacer hincapié en una situación, nosotros estábamos hablando de recuperar el hospital que hoy tenemos y de refaccionarlo y buscábamos adonde ir.

Un día quedamos en visitar a Julio Rojo y consideré que no tenía que ir solo que tenía que ir con los que saben del tema que es lo que corresponde.

Y así fue que me acompaña Araceli la directora del Hospital y Jorge el arquitecto del Municipio.

Y ahi pasamos de la refacción a la posibilidad que se haga un nuevo hospital.

Julio Rojo dice si tienen un terreno hacemos uno nuevo y bueno Jorge sacó la computadora empezamos a buscar y encontramos un terreno acorde y salimos ahi nomas lo llama al Ministro Kohan y resulta que fuimos a hablar de una refacción y salimos que ibamos a tener un hospital nuevo».