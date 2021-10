Parque Luro: nuevos horarios y pautas para reservas de visitas

La Secretaría de Turismo de La Pampa informó los cambios en la solicitud de permisos y en la ampliación horaria de las visitas a la Reserva

La Reserva Provincial Parque Luro mantendrá abiertas sus puertas de martes a domingos en el horario de 10 a 19, aunque el ingreso de los visitantes estará permitido hasta las 16 con un cupo máximo de 500 personas por día. Este número se debe a la capacidad de carga del lugar que determina el límite aceptable de uso, para no degradar el ambiente y garantizar una estadía confortable.

Para ingresar es necesario tramitar un permiso previo en la web de la Secretaría de Turismo https://turismo.lapampa.gob.ar, en el que deberá consignarse nombre, apellido, D.N.I. y procedencia.

Los visitantes pueden disfrutar del sector de parrillas, sanitarios, Sala de Carruajes y senderos naturales, sin ningún costo extra.

Las visitas guiadas a la Sala de Carruajes y al Castillo se realizarán entre las 11 y las 16. Para esta última es preciso reservar con anticipación, ya que el cupo máximo es de 15 personas por visita guiada.

El costo de la entrada a la Reserva es de $ 50 para residentes de la provincia, y $ 100 para no residentes. Las visitas guiadas al Castillo tienen un costo extra de $100.

Se solicitó a los visitantes observar estrictamente los protocolos sanitarios vigentes, así como regresar con sus residuos. Cabe destacar que no se permite el ingreso a la reserva con mascotas.

Se recordó que los servicios de gastronomía, alojamiento y proveeduría los brinda el concesionario Churrinche:

-Cel: (02954) 15333073 / (02954) 15649789

-Facebook: Churrinche Oficial

-Instagram: Churrinche Oficial

-Web: www.churrinche.com.ar