Para ex guionista de Gran Hermano los realities «terminaron»

Sergio Vainman dio una entrevista y habló del trabajo que hizo por más de 10 años en el reality más famoso.

En las últimas horas, Gran Hermano quedó en el centro de las críticas por algunas conversaciones que tuvieron los participantes dentro de la casa, donde dan a entender que la producción los guía sobre como votar o salvar.

A raíz de esto, Sergio Vainman, ex guionista del reality, dio una entrevista y habló del trabajo que tuvo que hacer por más de 10 años.

El ex guionista y productor de contenidos de Gran Hermano se refirió a la nueva forma de ver y hacer realitys y el motivo por el cual dejó de hacerlos.

“Seguramente, cada vez van a tener que meter más freaks dentro de una casa para generar algo”, consideró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Sergio Vainman sostuvo que “yo hace 10 años que dejé de hacer realitys por esta razón, porque entendí que el reality cumplió su ciclo».

Luego, agregó: «Yo desde el 2000 al 2012 hice 18 Gran Hermanos alrededor de todo el mundo, de hecho yo era voz de Gran Hermano en los primeros. Pero entendí, después de hacer el último en Telefé en 2012, cuando me di cuenta que todo lo que se podía hacer ya se había hecho, y que todo lo que se podía hacer era más de lo mismo, y dejé. Y a la realidad había que convertirla en realidad aumentada. Había que generar un clima”.

“Siempre nos ceñimos a la legalidad y las reglas de juego, sin intervención, sin interferir, generando actividad que genere conflicto”, recordó. Al tiempo que “a mi hoy no me consta cómo se aplican las reglas, pero sí me di cuenta que los tiempos exigían redoblar apuestas”.

“Existe un estado de crispación natural en el público por esto, y por eso ocurren estas cosas. Entonces todo lo que no entra en la crispación parece no importar”, analizó durante el ciclo radial Por si las moscas.

QUIÉN ES SERGIO VAINMAN

Sergio Vainman es autor y productor de televisión y teatro argentino. En el año 2001, realizó los dos primeros ciclos de Gran hermano Argentina y México.

Además, fue guionista de Gran Hermano de Argentina Séptima Edición en 2011-2012.

Desde el año 2009 es Presidente del Consejo de Televisión de Argentores.