Para Axel Kicillof fue «una vergüenza» que pararan las obras en hospitales

El gobernador de Buenos Aires se refirió a la decisión política de poner en suspenso las obras en el hospital de Niños «Sor María Ludovica» de La Plata.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof calificó este lunes como «una vergüenza» que el gobierno de Mauricio Macri no haya finalizado las obras que se habían iniciado en los hospitales durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

Las obras, como la del hospital de Niños «Sor María Ludovica» de La Plata, fueron pautadas antes de que María Eugenia Vidal asumiera el gobierno de Buenos Aires pero en el tramo final del período de Cambiemos se detuvieron por completo.

«Esta obra se planteó en el 2010, pero en agosto de 2019 se paralizó», sostuvo Kicillof, quien recordó otras situaciones similares ocurridas en otros hospitales durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

«Tiene una historia esta obra tan importante porque se planeó en 2010, se inició en 2017 y se dejó literalmente de garpe el 11 de agosto del 2019. Se neutralizó la obra. La obra se debería haber continuado y pasaron cosas. No se lograron lograr esos logros ni terminar esas obras ni pagarlas. Estaba la estructura, el esqueleto de obras que se abandonaron. Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron», reveló Axel Kicillof en declaraciones recogidas por C5N.

«Los cinco hospitales que no se quisieron inaugurar estaban casi terminados y no se quisieron inaugurar para no reconocer el trabajo que se hizo en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno anterior», agregó antes de repasar los adelantos de su gestión en este rubro: «Se hicieron muchísimas cosas durante la pandemia: las obras, las compras, 31 aviones vinieron de China con equipamiento médico», enumeró.

«Llama la atención hoy de los que dejaron pudrir vacunas nos quieran enseñar cómo hay que vacunar, que los que no terminaron hospitales nos quieran decir cómo hay que hacer con el sistema de salud. Que los que cerraron escuelas rurales, técnicas, en el Delta, nos vengan a hablar de lo que hay que hacer en la educación. Cerraron escuelas sin pandemia», sentenció el mandatario de Buenos Aires.

El gobernador de Buenos Aires hizo estas reflexiones al inaugurar un nuevo edificio en el hospital de Niños «Sor María Ludovica» de La Plata junto a Cristina Kirchner, que también habló en el acto.

Axel Kicillof también le pidió a la oposición que «dejen de sembrar odio por los canales de televisión», a la vez que arremetió con que si «quieren actuar en forma responsable ayuden con algo: consigan vacunas o anótense como voluntarios».