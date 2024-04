Papa Francisco, sobre el ataque iraní a Israel: «No más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz»

El Sumo Pontífice expresó su dolor y preocupación por los ataques de Irán contra Israel y pide que se detenga toda acción «que pueda alimentar una espiral de violencia».

El papa Francisco dirige la oración Regina Caeli desde su ventana en el Vaticano. Foto: Medios del Vaticano/vía REUTERS.

El papa Francisco pidió hoy que no hay “más guerra, atentados y violencia” y abogó por el “diálogo y la paz” ante miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro en medio del conflicto entre Irán e Israel, a la vez que dijo que hay que “ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos Estados, en seguridad”.

«Nadie debe amenazar la existencia de los demás, todas las naciones deben ponerse del lado de la paz y ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos Estados, en seguridad. Es su deseo legítimo y es su derecho. No más guerra, no más atentados, no más violencia, sí al diálogo y sí a la paz», señaló.

En plena tensión internacional por una escalada del conflicto en Oriente Medio, tras el ataque de Teherán a Israel con cientos de drones y misiles de crucero lanzados en tres oleadas, el Papa, desde la ventana del Palacio Apostólico al final del Regina Caeli, lanzó un «sentido» llamamiento a la paz y a la negociación, según indicó Vaticano News

Con los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro, tras la oración mariana, Francisco compartió su «preocupación y dolor» por las noticias que le llegaron acerca del «agravamiento» de la situación en Israel, «debido a la intervención de Irán» y, en ese sentido, pidió: “Detener cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia, con el riesgo de arrastrar a Oriente Medio a un conflicto bélico aún mayor.”