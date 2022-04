Pampetrol abre llamado a licitación del área hidrocarburífera Medanito Sur

En el marco de la reactivación económica del sector hidrocarburífero, y a fin de continuar impulsando el desarrollo y crecimiento productivo de la Provincia, Pampetrol SAPEM llama nuevamente a licitación pública para asociarse en la ejecución de todos los trabajos tendientes a la exploración, explotación, desarrollo, transporte y comercialización de hidrocarburos en el área Medanito Sur.

De esta manera se da continuidad a la política pública hidrocarburífera apostando al desarrollo productivo de las áreas y el aprovechamiento de los recursos provinciales, mientras se incrementa la generación de mano de obra local, se contribuye al crecimiento económico y se generan nuevos ingresos en concepto de regalías para Provincia.

El área hidrocarburífera se encuentra en La Pampa a 50 kilómetros al sur de la localidad de 25 de Mayo y linda al sur con el embalse “Dique Casa de Piedra”, que marca el límite con la provincia de Río Negro en la plataforma externa de la cuenca neuquina, contando con una superficie aproximada de 108,7 km2.

Medanito Sur tiene 67 pozos, de los cuales 48 se encuentran en producción activa y con una producción promedio actual de 48 m3. Las instalaciones del área pueden resumirse en dos baterías (El Caldén y El Jabalí), una estación de control (ubicada en El Puma Este), una planta de tratamiento de crudo (PTC), una planta de inyección (en El Puma), una estación de generación (en El Jabalí) y dos puntos de venta del crudo: directa en la PTC El Puma y en la UAM ubicada en OLDEVAL.

Los objetivos mínimos que el oferente deberá presentar en la propuesta que realice en lo que hace a inversiones en el área son al menos 5 workover, la perforación de 4 pozos, la implementación de un piloto de recuperación mejorada en el yacimiento El Jabalí, y la evaluación y extensión del remanente de la concesión del área a licitar. La inversión mínima en este caso asciende a U$S 5.845.227.

Asimismo, los oferentes deberán prever el pago a la Provincia de una suma de dinero único, cuyo piso (monto mínimo a ofrecer) se ha fijado para la oferta individual en U$S 5.000.000 (estipulación adicional / bono de entrada al área).

Los indicadores determinantes de la oferta y las variables a ponderar son: el porcentaje de regalías (mínimo 20% y máximo 35%); el porcentaje de participación de Pampetrol SAPEM (no inferior al 20%); el monto de la estipulación dineraria en favor de la ptovincia de La Pampa por un monto mínimo de U$S 5.000.000; la oferta técnica de desarrollo, planes de trabajo e inversiones, que deberán ser formulados teniendo en cuenta los objetivos generales para el resto de la vida de la concesión y los trabajos mínimos requeridos, plasmando ello en el plan de trabajo e inversión a formular por parte de los oferentes; y la tasa de financiamiento ofrecida (máximo LIBOR + 4%).

En cuanto al contenido de la oferta del procedimiento licitatorio, será bajo la modalidad de doble sobre, donde el sobre “A” contendrá la oferta técnica y el sobre “B” la oferta económica.

El cronograma de la licitación es el siguiente:

6/4/2022 COMIENZO PERIODO DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

7/4/2022 COMIENZO PERIODO DE VENTA A LOS INTERESADOS DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 1/2022 – FIRMA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

11/04/2022 al 13/5/2022 APERTURA DEL «DATA ROOM» VIRTUAL y DISPONIBILIDAD PARA COORDINAR ACCESO AL «DATA ROOM» FÍSICO

Desde 11/04/2022 al 20/05/2022 PERIODO DE CONSULTAS

18/5/2022 FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO

20/5/2022 FECHA LÍMITE DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS RECIBIDAS y ACLARACIONES SIN CONSULTA

30/5/2022 Hasta las 9:00 hs PRESENTACIÓN DE SOBRES

30/5/2022

A las 12:00 hs APERTURA SOBRE “A”

3/6/2022 APERTURA SOBRE “B”

21/6/2022 DICTAMEN DE LA COMISION DE PREADJUDICACION

24/6/2022 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

27/6/2022 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

4/7/2022 FIRMA DEL CONTRATO

Para mayor información y acceso a la documentación ingresar a: la página de PAMPETROL SAPEM https://pampetrol.com y de la Secretaría de Energía y Minería de la Provincia de La Pampa: https://seym.lapampa.gob.ar