Pablo Lescano liquidó a Yerba Brava por el show en la final de la Copa Libertadores: “Vergüenza ajena”

El líder de Damas Gratis se burló de sus colegas que tocaron en la previa del partido entre Boca y Fluminense.

Un cruce poco esperado se dio en la final de la Copa Libertadores. Pablo Lescano, líder de la agrupación Damas Gratis, criticó con dureza a sus colegas de Yerba Brava por el show que dieron en la previa de la final entre Boca y Fluminense.

En la transmisión del partido se advirtió una suerte de desfasaje entre la música que sonaba y la letra de “La cumbia de los trapos” que entonaba el vocalista. Esto generó una serie de reacciones en redes sociales, con memes y burlas.

Lescano rápidamente liquidó a sus colegas con una catarata de tuits. “Ven por qué hay que tocar en vivo, tengo un amigo que cobra barato”, escribió y luego agregó: “Y hace playback, yo toco cumbia en vivo”.

Más tarde, respondió a algunos comentarios o memes que subieron otros usuarios. “Me Río de Janeiro” o “Vergüenza ajena”, fueron algunas de sus reacciones.

Pablo Lescano reveló por qué Damas Gratis rechazó tocar en la previa de la final entre Boca y Fluminense

A través de sus redes sociales, el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, reveló los motivos por los que no tocarán en la final de la Libertadores: “Hoy en Ezeiza me cruce con un montón de hinchas viajando a Brasil y todos me preguntaban lo mismo. ‘¿Vas a tocar?’. La organización necesita un grupo que haga playback y eso no es para mí”.