Otro millonario cuento del tío en Santa Rosa

Le llevaron, entre dólares y pesos, alrededor de 5 millones. Se trata de un hombre de 79 años, que vive sobre la calle Emilio Civit al 200. Anoche hubo una seguidilla de llamadas extorsivas.

Otro millonario cuento del tío ocurrió durante la madrugada de este martes en la capital pampeana.

A un hombre de 79 años, con la excusa de que tenían a su hijo secuestrado, le sacaron la fuerte suma de 24 mil dólares más otros 300 mil pesos.

Todo ocurrió alrededor de las tres de la madrugada.

La víctima del engaño, que vive solo en una casa ubicada en Emilio Civitl al 200 recibió un llamado a su teléfono fijo donde le dijeron que entregara todo el dinero que tenía porque si no no iba a volver a ver su hijo. Además, le advirtieron que no llamara a la policía.

Acto seguido, el hombre sacó la suma de 24 mil dólares a la vereda. Apenas unos minutos después volvió a recibir otro llamado donde le advirtieron: «te dijimos todo el dinero que tenías». Así fue como les entregó a los timadores otros 300 mil pesos en efectivo.

«Ahí fue cuando la aclararon que no llamara a nadie hasta las diez de la mañana, si no le iban a mandar los dedos de su hijo en una caja. Ni bien se comunicó, nos dimos cuenta de todo».

En el caso trabaja personal de la Brigada de Investigaciones y de la Seccional Tercera. La policía detectó que anoche hubo una seguidilla de llamados extorsivos en diferentes puntos de la capital pampeana.