Otro chispazo entre L-Gante y Tamara Báez: ya no se siguen en Instagram

El gesto llamó mucho la atención de sus seguidores. La pareja había atravesado una fuerte crisis en octubre.

L-Gante y Tamara Báez dejaron de seguirse en Instagram.

L-Gante y Tamara Báez arrancaron el año con una fiesta multitudinaria en la que se mostraron muy unidos. Eso llevó a que muchos creyeran que la crisis que atravesaron en octubre ya había quedado atrás. Sin embargo, una situación hizo que crecieran nuevamente los rumores de que están separados. ¿Qué pasó? Ya no se siguen en Instagram.

A pesar de que este gesto no parece suficiente para especular con una ruptura amorosa, los famosos suelen mandar estas señales virtuales cuando las cosas no están bien en su vida personal.

Quien detectó que la pareja se había distanciado al menos en las redes sociales fue Mariano de la Canal. “¿Separación?”, se preguntó el “fan de Wanda” en una historia donde compartió las pruebas de su descubrimiento.

En medio de las versiones de que está separada del referente de la cumbia 420, Tamara Báez publicó un meme que muchos interpretaron como una indirecta para su novio. “Cuando llegás a algún lugar con tu bendición y lo primero que te dicen es ‘ay, es igualito al padre’”, se podía leer junto a la imagen de una mujer enojada.

La fuerte crisis que tuvieron L-Gante y Tamara Báez en octubre

Un mes después del nacimiento de su hija Jamaica, L-Gante y Tamara Báez tuvieron una discusión que excedió el ámbito privado y se potenció en las redes a través de fuertes reproches. “Tiraste todo a la basura por una hora y media de diversión”, le recriminó ella al cantante en una historia de Instagram.

Todo comenzó cuando Tamara hizo un posteo en el que hizo énfasis en lo importante que es su bebé y no incluyó al músico en la dedicatoria. “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz. No necesitamos nada para despertarnos felices”, señaló.

Horas más tarde, L-Gante subió un durísimo mensaje. Y, aunque no mencionó a la mamá de su hija, la indirecta no pasó inadvertida. “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, disparó.

Molesta por esas palabras, Báez estalló en su perfil de Instagram con un durísimo descargo: “No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami, nuestra hija, ¿pero qué yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital”.

Y sentenció: “Yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media de diversión tiraste todo a la basura”. Luego disparó contra Claudia, la mamá del músico: “Quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de un mes”.