Otra verguenza de «Chiqui» Tapia: AFA eliminó uno de los descensos de la Liga Profesional

Serán dos los equipos que perderán la categoría a fin de año, en lugar de los tres que estaban previstos.

La AFA eliminó uno de los descensos de la Liga Profesional.Foto NA: MARIANO SANCHEZ

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió hoy eliminar uno de los descensos de la Liga Profesional tras votar en asamblea extraordinaria, por lo que un equipo perderá la categoría por promedios y otro lo hará por la tabla anual.

La decisión se tomó de forma unánime pese a la polémica que se generó en los últimos días al conocerse la posibilidad de suprimir uno de los descensos previstos para fin de año en plena competencia del certamen local.

Originalmente eran tres los equipos que iban a perder la categoría al culminar la temporada, dos por promedios y uno por la tabla general que acumulará los puntos cosechados en la Liga Profesional y en la Copa de la Liga, pero finalmente será uno y uno.

De esta manera, continuarán los torneos con la participación de 28 clubes y se dejará de lado la idea de reducir el número de forma paulatina hasta alcanzar los 22 como se había determinado tiempo atrás.

“La verdad que la postura que tenemos nosotros siempre es de acompañar. Sí vamos a defender los intereses de Racing si fuera como se está comentando. Si son dos, que sean dos por promedio”, había declarado Víctor Blanco, presidente del conjunto de Avellaneda y uno de los detractores de la medida.

Y añadió en las últimas horas: “Creo que no es serio, está la Asamblea, ahí se votará. Si tiene que salir de esta manera, la posición de Racing es la que comenté, pero también tenés que entender que la decisión no la toma un dirigente. En esta Asamblea se va a cambiar si hay mayoría, si no hay mayoría no se va a cambiar”.

Actualmente, luego de la modificación, Arsenal de Sarandí estaría perdiendo la categoría por la tabla de promedios, mientras que en la tabla anual se debería disputar un desempate entre Banfield, Huracán y Vélez, que están igualados en puntos, aunque Unión, Atlético Tucumán e Independiente se ubican apenas tres unidades por encima de esos equipos.

Sin embargo, la temporada todavía no llegó a la mitad de la competencia, ya que restan disputarse siete fechas de la Liga Profesional y en la segunda parte del 2023 se llevará a cabo la Copa de la Liga.

NA