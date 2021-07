Organizan pintadas de murales para visibilizar la desaparición de Guadalupe Lucero

Organizan pintadas de murales para visibilizar la desaparición de Guadalupe Lucero.

El papá de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida en San Luis el 14 de junio último, afirmó que él «presiente» que su hija está en la provincia y que espera «que esto termine de la mejor manera».

En diálogo con Télam, Eric Lucero, dijo además que no se siente “bien, no he podido retomar mi trabajo y estamos organizando nuevas intervenciones comunitarias para visibilizar a mi hija”.

“Mi corazón presiente que Guadalupe está en San Luis», sostuvo.

También explicó que por ahora “no ha organizado ninguna marcha” y que se encuentra abocado a “pedir los permisos necesarios al municipio de San Luis” para realizar “murales comunitarios en distintos puntos de la ciudad”.

“Es otra forma de seguir luchando, y que el reclamo por la aparición con vida siga vigente, además de habilitar espacios de participación comunitaria que me permitan seguir acompañado por la sociedad de San Luis en la búsqueda de mi hija”, aseguró.

La planificación incluye pintadas en el centro de la ciudad, los barrios donde desapareció la niña y donde vive con su mamá, y en algún espacio “donde haya circulación de autos y camiones para continuar exponiendo la desaparición”, explicó.

En la misma línea, el abogado que lo acompaña, Héctor Zabala, dijo que creen “que la niña, desaparecida desde el 14 de junio, está todavía en la provincia” y que esa presunción se basa en los trabajo realizados y que aun continúan en las provincias de “Mendoza y San Juan”, donde hubo operativos que no dieron con el paradero de la pequeña de 5 años.

Indico que la investigación “está empezando a reorientarse” y que se está a la espera de “los peritajes telefónicos de los aparatos que se secuestraron en la zona” y cuyos resultados “aun no se conocen”.

El lunes, el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, recibió en su despacho a Susana Trimarco, quien se encuentra en San Luis acompañando a Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero y según se informó, oficialmente, que dialogaron sobre la marcha de la investigación que lleva adelante la Justicia penal en una reunión de más de dos horas.

Continúan los operativos

Los operativos en el lugar donde fue vista por última vez Guadalupe Belén Lucero Cialone, continúan y en las últimas horas se requisaron 13 casas de la manzana D del barrio 544 Viviendas, y se llevó a cabo la pericia de Luminol en dos vehículos.

«Como resultado de los procedimientos se secuestraron celulares, guantes y prendas de vestir que serán sometidas a cotejos de ADN para ver si son de interés para la causa o descartar ese indicio y avanzar en la investigación”, detalló el inspector Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales.

Por su parte, el abogado de Yamila Cialone, la madre de Guadalupe y representante en San Luis de la Fundación “María de los Ángeles”, que conduce Susana Trimarco, aclaró a la prensa local que “se está trabajando fuerte” y que han pedido “determinadas medidas que han derivado en allanamientos”.

José D´antona, especificó “las tareas en las últimas 48 horas son fruto de un trabajo de entrecruzamiento de información, hubo dos allanamientos hace 48 horas y otro en la noche del lunes, que se extendió desde las 19 hasta las 23, todos en San Luis capital”.

“No hemos venido a investigar solo trata, hemos venido a ayudar con la investigación, el delito de trata no ha sido descartado”, aclaró y precisó que las medidas que solicitó “van en orden a otros delitos” no vinculados con ese.

Este martes, la policía rastrillará el Dique San Felipe y La Estrechura, con buzos y bomberos, informó el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón y un tercer agrupamiento seguirá en la denominada «zona cero» con canes, donde la niña fue vista por última vez.