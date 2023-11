Operan a Neymar en Brasil de la rotura de ligamentos y meniscos

El jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita será operado por el médico del seleccionado brasileño Rodrigo Lasmar.

El astro de la Selección de Brasil, Neymar, será operado este jueves en Belo Horizonte de la rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla izquierda, lesión sufrida ante Uruguay en el partido de Eliminatorias Sudamericanas jugado el mes pasado en Montevideo.

El jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita, de 31 años, será operado por el médico del seleccionado brasileño Rodrigo Lasmar, el mismo que lo operó de una fractura en el pie en marzo de 2018, cuando todavía era jugador del París Saint-Germain (PSG) de Francia.

El exjugador de Santos y muy amigo del campeón mundial Lionel Messi, con quien jugó en Barcelona y PSG, se lesionó durante la derrota de Brasil ante Uruguay (2-0), el 17 de octubre pasado.

Neymar tendrá inactividad de al menos 10 meses y es poco probable que se recupere para la Copa América a jugarse a mediados de 2024 en los Estados Unidos.

Hace algunos días atrás, el crack fue acusado de organizar una fiesta de dos días estando lesionado. Entre las invitadas estuvieron una conocida cantante y una Yotuber. “Pierna rota solo en el campo, en las pistas baila como loco”, informó una de las fuentes.

Después de eso llegó una dura e indirecta crítica del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que hizo un comentario en medio de su elogio a Lionel Messi por ganar su octavo Balón de Oro.

“Messi debería servir de ejemplo a los jugadores brasileños. El chico de 36 años, campeón del mundo, con el Balón de Oro y todo. Messi necesita ser una inspiración de dedicación para estos niños. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta. ¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?”, disparó.