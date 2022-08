Olivia Newton-John murió a los 73 años

La actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su rancho de California, Estados Unidos, confirmó su esposo, John Easterling.

«Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil», escribió Easterling en un post de Instagram.

Desde hace tiempo se sabía que la intérprete de Grease (Vaselina) padecía cáncer de mama. El primer diagnóstico fue hace tres décadas, y desde entonces superó la enfermedad ya dos veces, pero hace tres años recibió un nuevo diagnóstico de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis.

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer», escribió su familia en el mensaje difundido este lunes. Además pidieron que, en «en lugar de flores, se hagan donaciones en su memoria» a la Fundación.

Nacida en Reino Unido el 26 de septiembre de 1948, se trasladó a Australia desde muy pequeña junto a su familia, cuando su padre comenzó a trabajar en una universidad de Melbourne, donde ella estudió luego. Tuvo una hermana, Rona Newton-John, también actriz, quien falleció de cáncer.

Olivia desarrolló su carrera como cantante, con canciones como «If Not for You», «Let Me Be There» y «Have You Never Been Mellow».

Dónde ver Grease, su mayor éxito junto a John Travolta

Grease, el musical de 1978 que Newton-John protagonizó junto a John Travolta, está disponible para ver por streaming a través de Amazon Prime Video.

Grease, conocida en español como Vaselina, fue la película que posicionó a Newton-John en Hollywood.