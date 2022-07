Ola de calor en Europa: el Reino Unido batió su récord de temperatura de todos los tiempos, con 40.2 °C

Es la marca más alta desde julio de 2019. Europa vive la segunda ola de calor en un mes, con incendios forestales en Francia y España.

La agencia meteorológica británica reportó este martes que la temperatura en el Reino Unido superó los 40º por primera vez desde que se tiene registro. Se trata de la segunda ola de calor que Europa enfrenta en menos de un mes. Como consecuencia de las altas temperaturas y la sequía, Francia y España enfrentan feroces incendios forestales.

Minutos antes de la una de la tarde local, en el aeropuerto de Heathrow, ubicado al oeste de Londres, la temperatura fue 40,2º, según informó el organismo meteorológico, que advirtió que «las temperaturas siguen subiendo en muchos lugares». El récord anterior en Gran Bretaña había sido el 25 de julio de 2019 en la ciudad de Cambridge, cuando el mercurio marcó 38,7º.

Habitualmente, las temperaturas en el Reino Unido no superan los 29º en los días más calurosos de verano. Por este motivo, las casas y los comercios no suelen contar con equipos de aire acondicionado. La ciudad, que no está preparada para enfrentar un clima de calor extremo, debió cancelar servicios aéreos por desperfectos en la superficie de la pista.

El pronóstico para los próximos días anticipa que a partir del miércoles las temperaturas van a volver a subir en gran parte de Europa. Según los especialistas, las olas de calor van a volverse cada vez más frecuentes debido a que las altas emisiones de gases de efecto invernadero.

El mundo se calienta más rápido de lo esperado

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en su último informe publicado el 10 de mayo que el planeta se acerca al umbral de calentamiento que los científicos tratan de prevenir: en los próximos cinco años existe una probabilidad del 50% de que la Tierra supere de manera temporal, la marca de los 1,5 grados de aumento no deseado.

Y esas probabilidades aumentan con el paso del tiempo. Según la OMM, «al menos uno de los años del período comprendido entre 2022 y 2026» será el más cálido jamás registrado hasta el momento, pasando la marca de 2016.

El informe Global Annual to Decadal Climate Update es elaborado cada año sobre la base estudios realizados por climatólogos internacionales y sirviéndose de los mejores sistemas de predicción de centros climáticos de todo el mundo.

Los científicos recuerdan en el documento que en 2015, la probabilidad de que en algún momento el calentamiento global superara en 1,5 °C los niveles preindustriales era casi nula. Sin embargo, esa probabilidad siguió en aumento: entre 2017 y 2021 era del 10 %, y ahora, para el período de 2022 a 2026, el porcentaje se elevó al 50 %.