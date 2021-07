Oksana Chusovitina, la gimnasta que compitió con 46 años en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

A los 46 años, y en un deporte en el que a los 25 ya sos ‘vieja’, participó de 8 Juegos, desde Barcelona 1992.

Oksana Chusovitina rompió todas las teorías y lógicas enTokio 2020. El domingo, la atleta uzbeka, que ya tenía asegurada su plaza en la capital japonesa desde hace tiempo, fue la protagonista estelar del Centro de Gimnasia de Ariakeal competir en sus octavos Juegos Olímpicos con 46 años. Si bien no logró avanzar a la final de salto, fue aplaudida y reconocida por todas sus rivales.Un momento emotivo que quedará para la historia.

Oksana AleksandrovnaChusovitina nació en Bujará el 19 de junio de 1975, cuando Uzbekistán era una república soviética. Se formó como atleta en la escuela más exitosa y mientras el muro de Berlín se caía en 1989, ella comenzaba su carrera internacional. El orden mundial cambiaba y el deporte no era ajeno.En 1992, la URSS ya no existía y Chusovitina tuvo su debut olímpico en Barcelona bajo la bandera de la Comunidad de Estados Independientes. Ganó la medalla dorada junto a un equipo que contaba con gimnastas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Ya sin el respaldo del fuerte equipo soviético, para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 tuvo que competir para el modesto Uzbekistán, un país que por sí solo no contaba con el nivel necesario para mantenerse de pie a la altura de la nueva Rusia, la todavía poderosa Ucrania o la naciente potencia Estados Unidos. Igualmente, logró avanzar a la final all around.

En 1999, Chusovitina fue mamá de un varón, al que llamó Alisher. Desafiando todos los paradigmas por primera vez de muchas, llegó competitiva a los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, en el comienzo de la primavera australiana.

En 2002, el pequeño Alisher fue diagnosticado de leucemia. Fue entonces que decidió instalarse con su familia en Alemania para que su hijo recibiera tratamiento. Poco a poco, su historia llegó a los diarios y toda la comunidad de la gimnasia se movilizó para recaudar fondos para ayudarla. En medio de ese caos, la historia se agigantaba y Chusovitina clasificaba a sus cuartos Juegos Olímpicos. Atenas celebraba por segunda vez el olimpismo en la era moderna y recibía a la gimnasta madre, que conmovía con su consistencia a los casi 30 años.

Agradecida con el país que le brindó tratamiento para el cáncer de su hijo, Chusovitina se nacionalizó y compitió para Alemania en Beijing 2008.Ese año se convirtió en un capítulo especial en la película de su vida, ya que logró la medalla plateada en salto -su única medalla individual- y recibió la noticia que la empujó a seguir entrenándose: Alisher se había curado.

Para Londres 2012, los medios ya hablaban de la “maravilla biológica y fisiológica” que había avanzado a la final olímpica de salto con casi 40 años. Si bien su físico no le permitió competir en los cuatro aparatos, Chusovitina pudo integrar el selecto grupo de ocho gimnastas que lucharon por una medalla en su evento predilecto y ejecutar nuevamente el salto que lleva su apellido (mortero con pirueta y media, también llamado Rudi por influencia de la gimnasia de trampolín).

El estadio que albergó las competencias de gimnasia artística en Barra de Tijuca en Rio 2016 aplaudió de pie cuando Oksana Chusovitina ingresó para disputar sus séptimos Juegos con 41 años. Esta vez, volvía a representar a su país de nacimiento, Uzbekistán, y se enfrentaba a gimnastas de la edad de su hijo. Por tercera vez consecutiva, avanzó a la final olímpica de salto.

“Si me frenase ahora creo que me arrepentiría por siempre”,explicó en una entrevista que dio en febrero último, en la que admitió que los Juegos de Tokio, a los que se clasificó en una gran actuación durante el Campeonato Mundial 2019, serán los últimos de su carrera. Todavía no sabía que debía agregarle un año más a su cinematográfica historia de vida.

Desde Olga Korbut y Nadia Comaneci, nos han enseñado que la gimnasia es cosa de niñas valientes llenas de gracia y que el desarrollo corporal era un enemigo para las que intentaban volar. Pero esto cambió y estamos aprendiendo de nuevo. En un contexto histórico para la mujer y el deporte mundial, desde Río 2016 hasta hoy la gimnasia femenina vivió un ciclo olímpico que cambió la ecuación de la disciplina. Las gimnastas madres son cada vez más frecuentes, al igual que la vida competitiva extendida hasta después de los 30 años. Todo esto sumado al escándalo de abusos sexuales del médico de la Selección de Estados Unidos, que no solo terminó con Larry Nassar preso de por vida, sino también con el nacimiento de un movimiento de gimnastas que dijeron basta a la violencia sexual y psicológica a la que venían siendo sometidas. Y Chusovitina fue una pionera en este sentido, una inspiración y un ícono de la mujer en el alto rendimiento. Un legado que no se mide en medallas.

Fuente: TyC Sports.