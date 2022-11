Obras en Ruta 18: instan a la empresa a que asegure las condiciones de transitabilidad

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) instó a la empresa Burgwardt, a que tome las medidas necesarias respecto a la seguridad vial para minimizar todas las situaciones que implique algún riesgo al tránsito vehicular, en los tramos en obra de reconstrucción y rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 18.

La DPV y la empresa Burgwardt, firmaron el contrato para la reconstrucción y rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 18, entre el km 60,5 y Ruta Nacional Nº 35, obra que se realiza con una inversión superior a los $1.400.000.000, actualizados a la fecha. El tramo de trabajos comprende la Ruta Provincial Nº 1 y la Ruta Provincial N° 3; mientras que el segundo, continúa desde la Ruta Provincial N° 3, hasta el kilómetro 60,5.

Al respecto el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “es una obra de reconstrucción total de la ruta, que incluye el reciclado de la carpeta existente, la ejecución de dos bases granulares y una carpeta de asfalto de seis centímetros. En el otro tramo también se refuncionaliza y reconstruye toda la intersección con la localidad de Doblas y la iluminación de dicho acceso”.

La problemática actual surge en el tramo cercano a Doblas, donde la empresa contratista debe garantizar las medidas de seguridad para el mantenimiento del tránsito, con el fin de prevenir daños y riesgos. Es así que la DPV tomó en cuenta tal situación e instó a la empresa a mantener la ruta en construcción en perfectas condiciones de transitabilidad, sin descuidar otros aspectos que hacen a la seguridad, tales como la cartelería y el estado de banquinas, que sirvan de alerta a los conductores que circulan por los tramos en reparación.

Además, debido a la época donde comienzan los días calurosos, secos y ventosos, que no favorecen a una mejor calidad para la transitabilidad, desde el organismo provincial también se instó a la empresa contratista para tomar las medidas correspondientes de señalizar y humedecer la zona en obra, para que los vehículos no se vean envueltos en una neblina de polvillo y poner en riesgo al tránsito. En definitiva, a que proceda a instrumentar las medidas que sean necesarias para minimizar todas aquellas situaciones que puedan implicar riesgos al tránsito vehicular.

Precisamente en el artículo 26 del Pliego General de Condiciones, que refiere al «Mantenimiento del tránsito, medidas de seguridad”, el contratista debe “realizar todos los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito público, adoptando las medidas adecuadas parta la comodidad de los usuarios y de los vecinos (…)”.

En el caso de que el Contratista no diera por cumplimiento a sus obligaciones, la DPV, previa intimación, podrá ejecutar los trabajos por cuenta y cargo de la empresa, no solamente en lo que refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes.

Por último, Cadenas destacó el trabajo en conjunto de Vialidad Nacional con el objetivo de mejorar la seguridad vial. “Son obras que se enmarcan dentro de un convenio macro, donde la intención es priorizar la seguridad vial en rutas provinciales y nacionales, como también el tema de la iluminación”, concluyó.