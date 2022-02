Obras de saneamiento en Santa Rosa

Se realizarán tareas previas de identificación de interferencias, aserrado de pavimento, instalación de cañería by pass provisoria, recambio de cañería existente y prueba de funcionamiento correspondiente.

La Administración Provincial del Agua informó que continúan los cortes por obras de saneamiento que impulsa el Gobierno provincial en la ciudad de Santa Rosa.

Corte total por obra:

Calle Forchieri, entre Cardone y C. Gardel, hasta el 28/02

Calle C. Gardel, entre C. Fernandez y Avda. Spinetto, hasta el 15/03

Los trabajos corresponden a la obra “Renovación de Redes de Desagüe Cloacales y Agua Potable, Barrio Aeropuerto».

Se solicita a los transeúntes que tengan precaución a la hora de transitar por la zona y a los vecinos frentistas, que ante cualquier inconveniente que se les presente durante el desarrollo de esta obra, se podrán contactar vía Whatsapp al 2954 822025.