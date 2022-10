Numerosa concurrencia a la jornada de los Centros Cumelén en Ceballos

El salón de usos múltiples de Ceballos fue el escenario para la fiesta de los grupos Cumelén de varias localidades del norte provincial.

La jornada contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Ceballos, a través del intendente Fernando Bono y todo su equipo de trabajo. El Gobierno provincial también acompañó con representantes del Ministerio de Desarrollo Social y la directora de Personas Mayores, María Silvia González.

El jefe comunal habló con la Agencia Provincial de Noticias y calificó al Cumelén como “un programa que llega a la gente y es muy exitoso. Fue un encuentro de los centros Cumelén espectacular, con muchísima gente de varias localidades del norte de la Provincia, una jornada espléndida con un salón colmado”, contó.

“Es muy lindo recibir a tanta gente que viene al encuentro y a conocer nuestra localidad, personas mayores que salen, que tienen esta oportunidad que les da el sub programa Cumelén que es importantísimo porque los llena de actividades que a ellos y ellas les gusta, más después de la pandemia”, agregó.

También se refirió a la importancia de contar con un programa que le llega de forma directa a la gente. “Estoy convencido de que es exitoso porque es lindo ver cómo están esperando el día para ir al Cumelén y el fin de semana para ver a qué localidad viajan y hoy nos tocó recibirlos a nosotros en Ceballos”.

Silvia González

La directora de Personas Mayores mostró la satisfacción de realizar los encuentros en la zona norte de la Provincia. “Participaron muchísimas localidades en Ceballos, un lugar que tiene un equipo de trabajo de Cumelén espectacular, con dos coordinadoras como son Marta y Luciana, un equipo municipal que acompaña muchísimo y se nota la alegría, el festejo y las ganas de estar juntos”.

“Las personas mayores todo el año esperan este tipo de encuentros, de jornadas y nosotros teníamos el compromiso de venir a acompañar a Ceballos y a cada localidad. Realizaron un trabajo maravilloso, la manera en que han adornado su espacio, los shows que tienen preparado con un trabajo de mucho tiempo atrás y es muy lindo volver a encontrarse, charlar, contarse todas las cosas que les han sucedido en este tiempo y bailar un rato. Hoy tuvimos la presencia de las autoridades municipales de Ceballos con quienes pudimos charlar para ver cómo están llevando adelante este Cumelén, qué cosas necesitan, etc.”, contó.

Luego, la funcionaria provincial detalló el trabajo semanal que realiza su equipo. “Para nosotros estas son las actividades de los fines de semana, siempre vamos donde están las personas mayores, donde yo pueda encontrar un tiempo para poder charlar con ellas y ellos. Después en la semana, lunes, martes y miércoles fiscalizamos residencias por la Ley Nº 3129, jueves y viernes monitoreamos el programa de Cuidadores. Tenemos el programa de Letras Mayúsculas, un programa de acceso a la Justicia donde acompañamos todo lo que son los oficios judiciales, tenemos una tarea que no se publica y que tiene que ver con la protección de derechos con un trabajo más técnico de la Dirección. Por eso, mi equipo está compuesto por abogados, profesores de educación física, trabajadores sociales y psicólogos, pero además acompañamos esto porque toda política pública debe ir de la mano de lo preventivo, los promocional, lo alternativo y lo asistencial, para no llegar a una institucionalización o tener que fiscalizar una residencia, para eso tenemos estas actividades y tratamos de acompañarlas a todas”, explicó.

“En estos encuentros vemos venir a matrimonios, personas solas, que no tengan que estar viviendo en residencias sino haciendo su vida como corresponde. Muchas de las personas que están acá salen solamente cuando hay actividades del Cumelén, se organizan durante toda la semana para salir, están pensando en cada encuentro, o los grupos de Newcom donde también participan. Todas las actividades son importantes, tanto que todas las localidades de nuestra Provincia puedan tener la misma accesibilidad, para que la persona que quiera tener alguna actividad o no estar sola en su casa pueda acceder. Y eso creo que es la tarea que hace el Cumelén, los centros de jubilados, los clubes, los municipios, todas las instituciones. Por eso, todas aquellas personas que quieran hacer alguna actividad que no duden en llamarnos, a su municipio, a las áreas sociales, siempre hay un motivo para encontrarnos, para hacer algo lindo y envejecer de la mejor manera que es lo que intentamos todos”, concluyó.