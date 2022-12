Nuevos créditos a pequeñas empresas y emprendedores/as piquenses

En un acto desarrollado esta mañana en el Multiespacio MEDANO de General Pico tuvo lugar el acto de entrega de créditos, por un monto de 18 millones de pesos, provenientes de la Ley Provincial de Descentralización, a través del Ministerio de la Producción.

Estos créditos son de hasta $300.000 con una tasa 0% para establecimientos productivos, industriales, o de servicios de apoyo a los mismos, priorizando aquellos que generan valor y mejoran la calidad de los procesos productivos, pensando en la generación de nuevos puestos de trabajo. La Ley se sancionó en 2007, agrupando a familias pampeanas en 10 regiones.

Participaron de la ceremonia la ministra de la Producción, Fernanda González, la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, la directora de Microemprendimientos y Micro PyMEs, Alejandra Galán, el secretario de Economía del Municipio, Luis Anconetani, el director de Desarrollo Económico y Productivo, Lisandro Patek y el director de Comercio, Gabriel Martín.

La ministra de la Producción agradeció la invitación de la intendenta para compartir este momento junto a su equipo de trabajo, beneficiarias y beneficiarios. “Para nosotros es muy importante seguir trabajando en este fortalecimiento que queremos sostener en el tiempo, que es apuntalar esta sinergia público-privada, donde el Estado tiene que estar acompañando al sector emprendedor, a todas las PyMEs de nuestra Provincia y por supuesto complementamos con los Gobiernos municipales”.

Los fondos son administrados por el Municipio y hoy llegan a 60 proyectos, “piensen que no solo van a tener esta posibilidad sino también otras herramientas que ofrecen los Gobiernos (municipal y provincial) a través de las más de 36 líneas de créditos que tenemos para todos los sectores económicos”.

Finalmente destacó la presencia y acompañamiento de la directora de Microemprendimientos y Micro PyMEs “porque es importante que conozcan todas las áreas del Gobierno provincial, que están a disposición para poder acompañar a aquellos que inician una actividad o quieren crecer; para eso estamos, para acompañarlos no solo en lo económico sino también a través de nuestros equipos técnicos”, concluyó, deseando mucha suerte en todas las actividades.

Intendenta

Fernanda Alonso brindó la bienvenida y agradeció el acompañamiento de las funcionarias provinciales en esta entrega de créditos, ya habitual en la ciudad, “nos tiene acostumbrados a dar respuestas de manera sistemática, año tras año, en la implementación de esta Ley de Descentralización que ya lleva años y que nos da la posibilidad de acompañar no solo a personas emprendedoras de nuestra ciudad, que siguen apostando por el crecimiento de General Pico en el inicio de una actividad, sino también en algunas otras que requieren de un acompañamiento para fortalecer, mejorar, ampliar (su emprendimiento)”.

La jefa comunal agradeció a cada uno de los vecinos y vecinas de General Pico por seguir creyendo en las herramientas que ofrece el Gobierno de La Pampa, en este caso descentralizada en el Municipio, “y decirles que no solo se trata de un acompañamiento económico, financiero, único en el país porque es a tasa 0%, tenemos que valorarlo mucho las pampeanas y los pampeanos, sino también la posibilidad de contar con un equipo técnico que está a disposición, que es el que comanda la Dirección de Desarrollo Económico a través de Lisandro (Patek), de la Secretaría de Economía, que estamos a disposición con técnicos y profesionales para que cualquier cuestión que se les presente en el desarrollo de la actividad”. Llamando a apostar juntos por el desarrollo de la ciudad, la intendenta reiteró la felicitación por no solo fortalecer la actividad económica sino también por generar trabajo.