Nuevo piso de Ganancias: los detalles de la medida

El ministro de Economía, Sergio Massa, informó este martes que el mínimo del impuesto a las Ganancias pasará a $330 mil en noviembre.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes que “a partir del mes que viene los trabajadores que cobran hasta $ 330.000 no pagarán ganancias” y resaltó que la medida permitirá “que casi 380 mil argentinos no pierdan lo que ganaron» en su empleo.

Así lo manifestó Sergio Massa al encabezar un acto en el parque industrial La Isla de La Banda, en Santiago del Estero, junto al gobernador Gerardo Zamora, donde anunciaron distintas medidas para incentivar la producción en la provincia.

Sergio Massa aseguró que los dos objetivos principales de su gestión son «recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación».

«Esto se hace con un trabajo planificado, tomando medidas como las mejoras en Ganancias y paritarias», afirmó Sergio Massa al firmar convenios con el gobernador Gerardo Zamora para obras para el desarrollo productivo, energético y el cuidado del medio ambiente.

Los detalles del aumento del mínimo de Gananciasua

Con el aumento del mínimo del impuesto a las Ganancias unos 380.000 trabajadores que hoy pagan Ganancias quedarán exentos de pagar el impuesto.

El piso de Ganancias pasará del actual de $280 mil a $330 mil, lo que representa un aumento del 17 por ciento. Además, también subirá la deducción especial incrementada, que evita “saltos” en las escalas, hasta los $ 431.988.

«Un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar Impuesto a las Ganancias, pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos, para que no pase que aquel que gana 330.000 no pague, y aquel que paga 331.000 sí pague», expresó Sergio Massa.

«Estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen una hora extra, cuando cobran un viático, cuando trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto», agregó el ministro de Economía.