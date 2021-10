Nuevo bono para Asignaciones Familiares: quiénes lo cobran y cuándo

El Gobierno lanzó un Complemento Mensual para los beneficiarios de la AUH. Los requisitos.

A través de un decreto, el Gobierno Nacional lanzó un bono con un monto complementario para los beneficiarios de la Asignación Nacional por Hijo (AUH) de la ANSES.

Se trata de un monto del Complemento Mensual, que se abonará en los meses de octubre y noviembre.

Cómo y cuándo se abona el Bono para Asignaciones Familiares en el mes de octubre

En una suma no remunerativa equivalente a $5063, para las personas comprendidas en el artículo 2° del presente decreto cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

En una suma no remunerativa equivalente a $3415, para las personas comprendidas en el artículo 2° del presente decreto cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

El monto de las sumas no remunerativas, a partir del mes de noviembre de 2021, se adecuará de la siguiente forma:

Para las personas comprendidas en el inciso a. del artículo 3° del presente, será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 10.126, incluido el valor general de la Asignación por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen.

Para las personas comprendidas en el inciso b. del artículo 3° del presente, será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma $6830, incluido elvalor general de la Asignación por Hijo correspondiente al segundo rango de ingresos fijado en la Resolución ANSES Nº 174/21 o las que en el futuro la reemplacen.