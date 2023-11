Nueve años de prisión para Pablo Torres Lacal por la muerte del hijo de Federico Storani

En marzo de 2016 perdieron la vida Manuel Storani, de 14 años; su madre Ángeles Bruzzone, y un tripulante de la embarcación que comandaba el acusado.

Federico Storani y su hijo.Foto: NA – redes sociales.

El Tribunal Oral número uno de San Isidro condenó a nueve años de prisión a Pablo Gabriel Torres Lacal por el homicidio de Manuel Storani, -hijo del ex diputado Federico Storani- de 14 años de edad; su mamá, Ángeles Bruzzone, y de un tripulante amigo que iba en la embarcación que comandaba.

El tribunal halló a Torres Lacal responsable del delito de “homicidio simple por dolo eventual”, una figura que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

Pese a que el tribunal ordenó su detención, ésta no se hará efectiva hasta tanto el fallo en las sucesivas instancias de apelación.

El próximo paso será la revisión de la condena por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Federico Storani sostuvo que «la primera sensación es de alivio», tras haber escuchado el fallo de este caso, en el murieron su hijo y su ex esposa.

«No puedo estar contento, jamás, porque nadie me va a devolver la vida ni de Manuel, ni de Angeles; tiene que haber un nivel de responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones para que la sociedad mejore su calidad», añadió el dirigente radical en declaraciones a la prensa.

Asimismo, remarcó que «la finalidad de la pena es preventiva, pero también es disuasiva y tiene que ser ejemplificadora. No era fácil conseguir una calificación de dolo eventual, porque no hay tanta jurisprudencia de dolo, que era lo que más me interesaba, generalmente condenan por culpa, que es una pena menor».

El fallo, leído este mediodía por el tribunal integrado por los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo y Gonzalo Aquino, determinó que el imputado conducía una lancha deportiva, en horas de la noche, en un río que por sus características topográficas y geográficas presentaba escasa o casi nula visibilidad.

Torres Lacal conducía a excesiva velocidad y en zigzag, sin respetar la debida vigilancia y la velocidad de seguridad que exige el Reglamento Internacional para la navegación en estas circunstancias.

El imputado, añadió el fallo, “administró un riesgo sumamente amplio con su accionar, en plena conciencia y conocimiento de sus actos, y habiendo sido advertido, momentos antes, de un posible desenlace como el que finalmente ocurrió, por un empleado de la estación de servicio donde previamente el acusado había concurrido a cargar combustible a altísima velocidad”.

“Le dije que trate de andar un poco más despacio porque así se puede llevar a alguien por delante», declaró el playero durante el juicio.

Durante los alegatos el fiscal Diego Caleghari pidió la pena de 12 años de prisión, mientras que Storani, como querellante y a través del abogado Carlos Acosta, pidió 13 años de cárcel por la misma figura delictiva.

Con respecto a la defensa de Torres Lacal, a cargo de Maximiliano Rusconi, reclamó la absolución.

Durante el juicio, el acusado pidió disculpas a los damnificados: “Fue lo peor que me pasó en la vida. Desde que me desperté, siete días después del accidente, no paraba de llorar. Pido sinceras disculpas porque entiendo lo que están sintiendo”.

