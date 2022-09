Nueva jornada a puro cine en General Pico

Se desarrolló hoy la sexta jornada del Festival de Cine de General Pico. En horas de la tarde tuvo lugar una proyección especial de los siete cortometrajes pampeanos “La pandemia en La Pampa. Participaron la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, la intendenta Fernanda Alonso, realizadores y autoridades del Festival.

La funcionaria provincial recordó que esta fue una convocatoria realizada en pandemia con un doble objetivo, tener la mirada de los realizadores locales y estimular la continuidad en lo creativo. “Esto tiene una valoración especial, lo organizamos con el grupo de realizadores, ellos son los que propusieron hacer una convocatoria de cortos que se sumaran y pudieran dar un largo, la mayoría son de General Pico y va a ser bueno ver la mezcla de profesionales, no tan profesionales, gente que está estudiando y está bueno que sea en el marco de un Festival donde no solo se ven películas sino además se aprende, se educa a un público, para ver cine en el cine”, agregó.

Maggio destacó la labor de la Asociación Italiana, del municipio y de los organizadores a la hora de generar este vínculo que solo produce el cine, “y más con un tema que nos golpeó demasiado y, tenemos que decirlo, no nos hizo mejores, con lo cual tenemos que trabajar más, por eso es tan importante remar un Festival de Cine que vuelve a la presencialidad después de la pandemia y seguro que el próximo va a ser mucho mejor”.

Intendenta

Fernanda Alonso expresó su satisfacción de ver cómo la comunidad de General Pico acompaña la propuesta de la Asociación Italiana, “contenta también de contar con la presencia de la secretaria de Cultura, que en tiempos de pandemia generó esta posibilidad de que productores y realizadores tuvieran un espacio dónde expresar su trabajo y hoy lo vamos a poder compartir en la pantalla grande”. La jefa comunal felicitó a quienes trabajaron en la organización del evento y reiteró la alegría de la apropiación de la comunidad del Festival. “Esperamos mañana tener un cierre con mucha emoción”, finalizó.