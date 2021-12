Nueva interna en el Gobierno: Andrés Larroque salió a cruzar a Matías Kulfas y le reclamó que apoye la gestión de Roberto Feletti

El ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora consideró que el títular de la cartera de Desarrollo Productivo “juega a la interna” y se está “tirando un tiro en el pie”.

Andrés «Cuervo» Larroque es funcionario de Axel Kicillof en la Provincia.

En otro episodio que expone la interna en el Gobierno, el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, cruzó este martes al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien acusó de “jugar a la interna” y “hacerse daño a sí mismo” por haber cuestionado públicamente al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“A Feletti hay que acompañarlo más, claramente. Tenemos que terminar con esta situación de que se toman medidas que parecen ir para un lado y no terminan de consolidarse. Si Roberto fue ahí (la secretaría de Comercio) para tomar el toro por las astas, tiene que haber un acompañamiento en conjunto de todo el Gobierno”, planteó Larroque.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense advirtió además que “cuando jugamos a la interna con temas tan delicados, le hacemos daño al Gobierno y a la gente”.

La palabra de Larroque es una respuesta a lo ocurrido dos semanas atrás, cuando Kulfas acusó a Feletti de tener “una actitud que no es la más indicada para un funcionario” por hablar sobre una posible suba de las retenciones o la implementación de subsidios cruzados para contener el alza del precio de la carne vacuna y otros alimentos.

La interna se agravó el último jueves con la renuncia de Débora Giorgi, quien secundaba a Feletti desde su llegada al organismo, pero nunca había sido nombrada formalmente por los cruces entre el ala ultra K del gobierno y los funcionarios leales al presidente Alberto Fernández.

“Yo no lo comparto para nada. Me parece que un ministro tiene que apoyar a su funcionario, máxime cuando estamos frente a una situación que el mismo ministro no había podido resolver en todo este tiempo. Claramente se tuvo que dar un cambio porque no le estaban encontrando la vuelta”, siguió Larroque.

Y sumó, con más críticas: “El área es hipersensible y estaba bajo su responsabilidad. Quizás no le había prestado la atención del caso o para él no era un área central. Ahora se pone el foco en eso. No creo que sea una buena señal que el ministro contradiga al responsable del área. Creo que Kulfas se hace daño a sí mismo planteando esas cosas”.

“Venimos de seis años de crisis. Tiene que haber una intervención clara del Estado para que la recuperación no se la coman cuatro vivos. Toda la gente está pendiente de los precios y está viendo con buenos ojos que hay un secretario de Comercio que se está ocupando. El ministro haciendo esas afirmaciones se termina tirando un tiro en el pie”, cerró.