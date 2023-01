Nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore en Intendente Alvear

El Gobierno de La Pampa, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, presentó una nueva edición del festival de Doma y Folklore que comenzará el sábado 28 de enero y tendrá en el escenario la presencia destacada del Chaqueño Palavecino y Ulises Bueno.

La presentación del evento estuvo a cargo de la sSubsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz quien junto a la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, la referente turística de Intendente Alvear, Miguelina Alassia, el presidente del Club Ferrocarril Oeste, Darío Falkenstein, el secretario administrativo, Marcos Carabajal, el encargado de la Doma, Fernando Pastore y la Embajadora Nacional de la Tradición, Aixa Casquero brindó detalles de esta edición que se desarrollará desde el sábado 28 de enero y se extenderá hasta el jueves 2 de febrero con diversas actividades.

Albornoz dio inicio a la presentación y elevó los saludos de la titular de la cartera turística provincial, Adriana Romero quien no pudo estar presente por estar realizando acciones de promoción turística. Además, concluyó “invitamos a muchos turistas y viajeros que visiten Intendente Alvear y que conozcan y disfruten de esta gran fiesta tradicional”.

En el mismo sentido, Adriana Maggio agradeció a los presentes y expresó “estamos nuevamente apoyando la edición 54º de este festival tradicional que no solo es para la provincia sino para el país” dijo “esta fiesta se convierte en un ámbito de circulación de gente que no solo hace que se mueva el turismo sino que los artistas puedan trabajar”. En este marco el sábado 28 de enero comenzará este festival y en los escenarios se presentarán artistas como Simona Nieto, Ballet Municipal Huella Pampa, Los Diableros de Orán, Las Voces de Orán y el Chaqueño Palavecino.

Del 31 de enero al 2 de febrero, será la semana cultural y el viernes 3 de febrero los espectáculos estarán a cargo de los Yaperos, Tributo a Guaraní, Féminas y Arrasa como Topadora.

El sábado 4 de febrero habrá desfile de emprendados, la elección de la Embajadora del Festival y contará con el espectáculo de Nieves Cabral, El Tanito y el cierre será a todo cuarteto con Ulises Bueno.