Novak Djokovic y Carlos Alcaraz volverán a enfrentarse en una final de Wimbledon

El año pasado el gran ganador en Wimbledon fue el español tras una épica final que se definió en 5 sets y que significó ganar su segundo Grand Slam. El serbio irá por la revancha este domingo.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

Wimbledon 2024 ya tiene a sus dos finalistas en el torneo masculino. Son el serbio Novak Djokovic que le ganó al italiano Lorenzo Musetti en tres sets y el español Carlos Alcaraz, que dejó en el camino al ruso a Daniil Medvedev.

El próximo domingo el número 2 del mundo buscará, en el court central de Wimbledon, defender el título ante el mismo rival del año pasado. En aquel entonces, Alcaraz hizo historia tras coronarse como el tercer tenista más joven en la Era Open después de Björn Borg y Boris Becker.

El primero en llegar a la final fue Alcaraz, quien remontó un gran partido ante el ruso Medvedev. Tras perder el primer set por 7-6, volvió al partido con un 6-3, 6-4 y 6-4. Por la otra llave, un Djokovic sin fisuras barrió a Mussetti 6-4, 7-6 (2) y 6-4 .

El año pasado, Alcaraz destronó a Djokovic en una épica final en la que se impuso 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 y así y ganó su segundo título de Grand Slam.

Sobre la final ante Alcaraz, Djokovic aseguró este viernes ante la prensa que que «no quiero parar acá, espero ganar ese trofeo el domingo. Él va a ganar muchos más Grand Slams, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en 15 años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí».

«Carlos es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente lo quiere… Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro sin dudas», elogió Nole a su próximo contrincante.

Esta será la cuarta final de Grand Slam para el tenista español que ya sabe lo que es liderar el ranking ATP. Tras ganar el US Open en el 2021, alzó luego Wimbledon en 2023 y viene de ganar Roland Garros por primera vez en su vida en esta temporada. Sus estadísticas indican que jamás perdió una definición de uno de los cuatro torneos más grandes y que suma 14 coronas contra apenas 4 finales perdidas.

«Siento que no soy nuevo nunca más. Sé cómo me voy a sentir en la final, ya he pasado por ello. Voy a intentar lo que hice el año pasado y mejorar», aseguró a su vez Alcaraz.

Por su parte Djokovic, de 37 años, podría alcanzar su 25° título número en Grand Slams así superar la marca de Margaret Court, quien posee la misma cantidad pero obtenidos durante la transición entre la Era Amateur y la Era Abierta. También podría ser su octava corona Wimbledon. El ex número uno del mundo es el máximo ganador de Grand Slams de la historia del tenis, por delante del español Rafael Nadal (22) y el suizo Roger Federer (20).