«Nosotros creemos que las razones por las cuales la gente votó no cambiaron»

El candidato a senador pampeano dio por hecho el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas, en un acto de campaña que se realizó esta tarde en el Club Español de Santa Rosa, y donde fue uno de los principales oradores junto al jefe de Gobierno porteño, quien llegó a nuestra provincia junto a Martín Lousteau para apuntalar el último tramo de la campaña.

Daniel Kroneberger aseguró que la elección del 14 de noviembre ya está ganada. Así lo dijo esta tarde, en un acto con referentes nacionales y locales del Pro, la UCR, y el resto de los partidos que integran la alianza opositora.

Kroneberger reiteró que ésta elección «es trascendental» para La Pampa y la Argentina. Destacó el resultado de las PASO «donde conseguimos 20 mil votos más que el Frente de Todos. La gente se expresó y este es el resultado, que hoy estamos en condiciones de decir que prácticamente ganamos el 14 de noviembre la elección».

Dijo que «cuando nos tocó gobernar nunca tuvimos la mayoría, por eso es muy importante para la Argentina. Y esto lo lleva la gente. Es lo que nos dimos cuenta cuando comenzamos a caminar la campaña y nos encontramos con la gente. No dicen que no llegan a fin de mes, la inflación les carcome el bolsillo, otros no pueden sostener el alquiler del hijo que estudia en Santa Rosa o afuera, las Pymes que no pueden contratar más empleados por el peso encima del Estado. Ahí dijimos que estabamos acertados en el diagnóstico, por eso la gente castigó este modelo de fábrica de pobres en las elecciones del 12».

«Vieron en Juntos por el Cambio un viso de esperanza. Por eso tenemos doble responsabilidad. Ir al senado para poner límite a Cristina, que no tenga la mayoría para hacer lo que se le canta, y por otro lado el compromiso y responsabilidad de desandar un camino que el país necesita con políticas de Estado, leyes laborales, reforma tributaria, educación, y otros temas importantes, para que nos proyectemos al mundo y en base a la producción y el trabajo podamos lograr dignidad para cada uno de los argentinos», manifestó Kroneberger.

Además dijo que el gobierno «se equivoca y subestima a la gente» al señalar que tras la derrota electoral «salieron con dadivas, heladeras, cocinas, subsidios, todo con plata de cada uno de nosotros que aportamos. Se equivocan porque la gente no tiene plata para llenar esa heladera. Pero la gente no se engaña más y va a seguir apostando a Juntos por el Cambio».

Por último, dijo que Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de «incrementar su caudal electoral». Recordó que en las PASO hubo un 10% de pampeanos que no fueron a votar y llamó a que cada uno de los militantes vaya en busca de esos votos. «Es muy importante que insistan que vayan, que les digan que vale la pena, que a partir del 14 de noviembre va a cambiar la historia en La Pampa, vamos a tener dos senadores y dos diputados para que esto se concreta», finalizó.