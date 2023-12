Nochebuena y Navidad bajo alerta: lluvias, granizo y viento en Buenos Aires y otras provincias

Capital Federal y Gran Buenos Aires tienen anuncio de lluvias a la hora del brindis este domingo 24 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillos y naranjas para la jornada de este domingo 24 de diciembre de 2023.

El centro de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja, con tormentas, granizo y vientos cercanos a los 90km/h.

Ciudad y provincia de Buenos Aires son más complicadas Nochebuena y la madrugada del lunes, el resto tendrá lluvias y tormentas durante la mañana y media tarde.

Lluvias y granizo en Navidad: dónde

Ciudad y provincia Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Pampa (naranja), Mendoza, Río Negro (naranja), San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero, son las provincias bajo alerta meteorológica este domingo.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas entre 50 y 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», informó el SMN.

Servicio Meteorológico Nacional: recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima para toda la semana

Para este domingo se espera en Capital y alrededores tormentas aisladas durante todo el día, pero mas fuertes hacia la noche y vientos del norte rotando al este, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.

El lunes se prevén tormentas a la madruga y luego cielo parcial a ligeramente nublado, con vientos del sur cambiando al sudeste y marcas térmicas que irán de los 20 a los 25 grados.

El martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del sur rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 13 y los 25 grados, por lo que será el día más fresco de la semana.

En tanto el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28.

El jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del noroeste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 30 grados.

Ya el viernes se anuncia cielo parcialmente a algo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 19 y los 32 grados, por lo que será el día más caluroso de la semana.

El sábado se espera cielo ligera a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.