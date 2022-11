No se podrán usar celulares en las aulas de escuelas de Catamarca

La norma alcanza a establecimientos de todos los niveles obligatorios. Las aulas contarán con un espacio para que cada alumno y alumna deposite su dispositivo allí.

El Ministerio de Educación de Catamarca emitió una resolución en la que prohíbe la “utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos análogos por parte de los/as alumnos/as que sean portadores/as y/o usuarios/as de los mismos, en todos los Establecimientos Educativos de todos los Niveles Obligatorios de la provincia, es decir, Educación Inicial, Primaria y Secundaria tanto la Gestión Estatal como la Privada, Cooperativa y Social”.

Fuentes del Ministerio de Educación explicaron a Catamarca/12 que la intención que tiene la puesta en práctica de la medida es que los y las estudiantes presten más atención en clases, en vez de distraerse jugando con el celular o navegando en redes sociales. También se aclaró que los chicos y chicas podrán llevar sus celulares y otros dispositivos, pero estos serán depositados en un espacio destinado para este fin, ya que cada establecimiento dispondrá de espacios de guardado en cada salón de clases. “Ya hay colegios que usan, por ejemplo, una caja. Los celulares quedan ahí en base a acuerdos establecidos entre alumnos y docentes. El que no cumpla será sancionado y se le llamará la atención, para eso es el marco legal de la resolución”, explicaron las fuentes.

La norma, a su vez, indica que “excepcionalmente, solo se permitirá la utilización de estos dispositivos con fines pedagógicos y didácticos que se encuentren específicamente incluidos en el Proyecto Educativo Institucional como en su Planificación Anual con la estricta supervisión del personal docente y directivo, y/o cuando por razones de emergencia o fuerza mayor sea necesaria su utilización, debidamente justificada por padres/madres/tutores”.

La titular de la cartera educativa, Andrea Centurión indicó que la medida, que en primera se instancia se puso en marcha en una escuela secundaria, decidió hacerse extensiva al resto de los establecimientos educativos de la Provincia, entendiendo que “la presencia y utilización de estos dispositivos, ha modificado por completo el ambiente de las aulas en el marco de la presencialidad, y la relación de los alumnos con sus profesores e incluso con sus compañeros”, ante esto, indicaron, la disciplina se debilita y los conflictos ascienden.

“Entendemos que la medida va a beneficiar a toda la comunidad educativa, porque como ya lo expresaron los padres en las reuniones que mantuvimos en escuelas de las zonas sur y norte de la ciudad Capital, si surge alguna emergencia por ejemplo familiar, los padres se pueden comunicar con preceptores, docentes y equipos directivos, por lo que esto no va a ser un impedimento para comunicarse con los chicos, al contrario, les va a proporcionar mayor atención y tiempo de calidad en la escuela, sin la distracción constante del celular”, aseguró la ministra.

“La utilización desmedida y sin supervisión del celular por parte de los alumnos genera preocupación dentro del aula. Los chicos muchas veces dejan de atender la clase para mandar mensajes o revisar redes sociales, y este tiempo de aprendizaje es desaprovechado completamente”. Por eso se busca reorganizar el espacio y el tiempo dentro del aula, sin la presencia de teléfonos móviles, agregó la titular de la cartera educativa.

Otro factor que preocupa y enciende las alarmas de los especialistas, es la participación de estudiantes en grabaciones con equipos celulares, que reproducen agravios, burlas, casos de bullying, o donde se ve comprometida la integridad de otros estudiantes, frente a la viralización masiva. “Frente a todos estos casos se está trabajando con el equipo de la dirección de Mediación Escolar y con las escuelas para poder guiar y brindar herramientas de apoyo que permitan a docentes y directivos actuar a tiempo», indicó Centurión.

Parte de la resolución emitida por el Ministerio apunta a que “la problemática de utilización de teléfono celulares se viene tratando en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional; ya que su uso provoca numerosa disfunciones incompatibles con la mejora del clima escolar; permitiendo su prohibición garantizar un entorno que favorezca la concentración y la disciplina. Es de suma importancia fomentar los espacios de encuentro y escucha entre el educador- educando para facilitar un clima de mayor contención y asistencia que los convoque, para garantizar un desarrollo más armónico. Se propone la reivindicación del respeto y el cuidado hacia el otro, generando un clima de convivencia en donde la presencialidad sea considerada desde otra mirada, creando vínculos más sanos», explica.

Para las autoridades de Educación, incluso su utilización en el recreo puede tender a reducir la actividad fisica y limitar las interacciones sociales personales. Como también su uso es susceptible de fomentar prácticas de riesgo como el ciberacoso o el cibersexismo, así como exponer a los alumnos a «contenidos violentos e inapropiados «, como la pornografia, rezan los fundamentos de la resolución.

“No nos quedemos solo con eso”

Por su parte, la psicóloga de niños y adolescentes Carolina Álvarez, consultada por Catamarca/12 sobre la medida, consideró que “desde el punto de vista de la salud mental, el tema de los límites es sano, más todavía si tenemos en cuenta que estos dispositivos marcaron los vínculos entre las personas proponiendo muchas alternativas al mismo tiempo. Las personas se acostumbran a la inmediatez de las cosas, a tener la información en el acto y no saben sobre la espera. Esta norma me parece valiosa porque el uso del celular es algo que comenzó de a poco y ahora es masivo; genera conflictos, enfrentamientos, y se desdibuja la autoridad”, explicó.

A su vez, la licenciada en psicología destacó que “es importante tener reglas y normas claras, porque ya está desdibujada la presencialidad desde hace mucho, no solo desde la pandemia, y ponerle un límite, me parece acertado y esto no solamente para los chicos. Se trata de una buena inspiración, es para pensarlo y también aplicarlo en determinando ámbitos de adultos. Es decir que visualizarlo a través de los chicos está bueno, pero no nos quedemos solo con eso”, concluyó.