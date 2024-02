«No jugamos bien y me hago cargo», la palabra de Carlos Tevez tras la caída ante Racing

En la tarde de este sábado, Independiente cayó por 1-0 ante la Academia y el DT del Rojo lamentó el desempeño del equipo: «Estamos muy dolidos», aseguró.

Tras la caída ante Racing, el entrenador de Independiente, Carlos Tevez, realizó una profunda autocrítica por el rendimiento de su equipo, al mismo tiempo que aseguró estar «dolido» por el resultado en el clásico de Avellaneda, correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga.

«Obvio que no nos gusta perder un clásico y por eso estamos muy dolidos», indicó el DT en conferencia de prensa, al mismo tiempo que intentó explicar las razones de la derrota: «No nos sentimos cómodos en el partido, pecamos de jugarle mucho al pelotazo a (Gabriel) Ávalos, de mitad de cancha hacia adelante no encontramos los espacios, no nos animamos a jugar por abajo y desde ahí empezó la desconfianza».

«En todo momento quedamos como un equipo largo, salvo en el arranque no había presión y por eso pareció que físicamente no estuvimos bien», analizó.

No obstante, el entrenador del Rojo destacó que el resultado era insuficiente para las oportunidades de juego generadas por su equipo: «No jugamos bien y me hago cargo, pero de todos modos no merecimos perder el partido porque Racing la metió en la única que tuvo y nosotros contamos con la chances de (Federico) Mancuello, (Alexis) Canelo y (Alex) Luna».

Por último el entrenador se refirió a la actuación del juez Facundo Tello y resaltó: «No voy a hablar del árbitro. Ustedes ya hablaron en la semana y sabemos cómo es. Solamente queda que perdimos y nos tenemos que hacer cargo».