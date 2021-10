Nik, tras sufrir la amenaza de Aníbal Fernández: “Una de mis hijas no quería ir al colegio y la otra fue, pero triste”

El dibujante reiteró que siente temor por el cruce del ministro de Seguridad y dijo que cree que el país “está muy roto”.

El dibujante Nik y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández .

El dibujante Cristian Dzwonik, conocido como Nik, explicó que después de la amenaza que sufrió de parte del ministro de Seguridad Aníbal Fernández una de sus hijas “no quería ir al colegio y la otra fue, pero triste”. Reiteró que siente “miedo”, consideró que “el país está muy roto” y que con lo que pasó para él “se vuelve a romper algo más”, después del mensaje amenazante en el que el funcionario dio conocer la escuela a la que van sus hijas.

Nik dijo que por su trabajo en los medios de comunicación vio “de todo” pero nunca que se metan con los hijos de alguien, ya que consideró que “son sagrados”: “Los que trabajamos en los medios sabemos que existen carpetas con datos y demás, he visto cualquier tipo de cosas, pero nunca lo había visto con hijos. Me produjo miedo”.

Sobre el temor de sus hijas por volver a clases, el dibujante explicó: “Una lloraba y no quería ir al colegio y la otra preguntaba cómo tenía que entrar, si tenía que mirar para todos lados, si iba a pasar algo, un auto, un fanático”.

Nik: “Aníbal Fernández me respondió con un tuit insólito”

El autor del popular personaje de historietas Gaturro calificó de “insólita” la respuesta del ministro de Seguridad al tuit en que él criticó el “plan platita” del Gobierno y el reparto de heladeras para tratar de ganar las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Consideró que “la asimetría de poder es total”.

Para el dibujante, Aníbal Fernández le respondió con “un tuit insólito”: “Nunca había visto que un ministro de Seguridad arroje libremente datos de tus hijas y del colegio a dónde van. Quedé muy angustiado, todo el país sabe”, en declaraciones .

El ministro de Seguridad le pidió disculpas a Nik después de contestarle un tuit con un mensaje amenazante pero intentó justificar la intimidación: “Él vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón”. En declaraciones a la prensa en el ministerio de Seguridad buscó minimizar el escándalo: “La redacción es muy clarita. No dice otra cosa que un debate que estaba manteniendo con él por el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo”.

Aníbal Fernández dijo que le avisaron “que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos” y que “eso ya sería muy grave”. Consideró que no se le “caen los anillos” y que le parece “obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas”. Aseguró que nunca se “metería con los hijos de nadie”: “Para mí los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con eso”.

El cruce tuitero comenzó cuando Nik criticó en su cuenta de Twitter al plan lanzado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para darles viajes de egresados gratuitos para 220 mil alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Escribió: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, escribió el dibujante.

El ministro de Seguridad le respondió: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”, en un mensaje en el que dejó en evidencia, en forma implícita pero muy clara, que a ese establecimiento educativo van las hijas del dibujante.

Nik le contestó a Aníbal Fernández, al que anunció que demandará por amenazas: “El ministro de seguridad me dedica un tuit persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores”. Agregó: “El ministro que debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

Luego el dibujante consultó al rector de la escuela ORT, que le aseguró que el establecimiento no recibe ningún tipo de subsidio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y escribió: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su Tweet”.