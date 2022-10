N’Golo Kanté se pierde Qatar 2022 por lesión

Confirman en Francia que el mediocampista no jugará el Mundial por haber recaído de su lesión en los isquiotibiales y no llegar a recuperarse en tiempo y forma. Termina siendo una muy sensible baja para Didier Deschamps.

Fue una de las grandes figuras de la Francia campeona del mundo en Rusia 2018. N’Golo Kanté, hoy día, en 2022, está en permanente observación desde hace semanas por la lesión que lo tiene maltrecho y las últimas informaciones no son las mejores pensando en que no esté presente en la máxima cita: se resintió de su problema muscular y en Francia ya aseguran que no llega.

“La selección francesa no podrá contar con la presencia de N’Golo Kanté para el Mundial de Qatar”, fue la tajante confirmación que realizó el diario L’Equipe a través de sus periodistas Vincent Duluc y Loic Tanzi, quienes aseguraron que el mediocampista del Chelsea no podrá defender en cancha el título obtenido en 2018.

El futbolista de 31 años lleva dos meses sin acción en el Chelsea por una lesión en el tendón de la corva que en las últimas horas se agravó. La última vez que el futbolista sumó minutos fue el 14 de agosto durante el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham por la Premier League.

El elenco galo se estrenará el próximo martes 22 de noviembre ante Australia por la primera jornada del Grupo D que también componen Dinamarca y Túnez. Este grupo mirará con especial atención la selección argentina de Lionel Scaloni ya que en caso de avanzar, podrían enfrentarse en octavos de final.